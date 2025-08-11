Documentaire

Le parc archéologique national de Tierradentro abrite un trésor qui ne se trouve pas en surface, mais plusieurs mètres sous terre. Il y a 60 ans, les archéologues ont découvert sur ce site une centaine d’hypogées, des tombes creusées dans le sol datant de l’ère précolombienne.

Ces tombes uniques au monde sont un témoignage inestimable de l’histoire et sont aujourd’hui reconnues réservoir important de la culture précolombienne par l’UNESCO.

Rosaline, la gardienne de ses lieux, nous conduit dans un voyage fascinant sous terre et à travers les âges.

Extrait du film : “Voyage à travers les couleurs – La Colombie en jaune”

Réalisation : Guy Beauché

