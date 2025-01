Podcast

La colonisation est une histoire de peuples, d’idéologie, de territoires, de syncrétisme culturel, d’économie, de résistances. Mais elle est aussi une histoire de relation et de cohabitation entre deux États. Pour l’historien militant anticolonial Charles-André Julien, le temps du protectorat avait installé la monarchie marocaine dans une « douce somnolence, dont personne n’eut l’indiscrétion de la réveiller ». Cette thèse longtemps restée populaire est contestée aujourd’hui par les historiens. La monarchie n’a-t-elle eu qu’un rôle passif dans l’instauration et l’application du protectorat ? Quelles solutions ont été trouvées pour faire cohabiter le gouvernement français et les structures de pouvoir monarchiques ? Peut-on véritablement parler de « cohabitation » ? Comment les fonctionnaires français et les fonctionnaires locaux ont-ils travaillé ensemble ?