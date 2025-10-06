Documentaire

Roman Abramovich : de l’orphelinat soviétique aux yachts de luxe, de Chelsea aux couloirs du Kremlin. Oligarque discret, mais redoutable, il a prospéré dans les zones grises du pouvoir russe. Proche de Poutine, médiateur improbable dans la guerre en Ukraine, accusé de corruption et visé par les sanctions, son parcours oscille entre influence, opportunisme et survie politique.

Abramovitch : un oligarque dans l’ombre de Poutine

Voici l’ascension fulgurante d’Abramovich :

• Son enfance tragique en URSS et ses premiers deals au marché noir

• Sa fortune bâtie dans les privatisations sauvages des années 90

• Son alliance avec Boris Berezovsky et son entrée au Kremlin

• La transformation de Chelsea en empire du football

• Sa fidélité ambiguë à Vladimir Poutine et son rôle dans les coulisses du pouvoir

• Son image d’homme de paix entre Moscou et Kiev

• Les procès, scandales et enquêtes qui ont marqué sa trajectoire