Conférence

La recherche de décodification de l’art des peuples chasseurs et, pour ce qui concerne l’Europe, de l’art paléolithique, a conduit à la clarification de systèmes logiques de règles de grammaire et de syntaxe dans certaines œuvres d’art du pléistocène, qui seraient similaires à celles qui caractérisent les écritures des derniers cinq millénaires. L’analyse de certaines œuvres d’art du pléistocène, révèle la capacité de transmettre non seulement des informations mais aussi des sensations et des concepts. Le problème se pose : soit l’écriture a dérivé de l’art figuratif, soit l’art figuratif est né dans le but de la transmission de messages. Dans ce cas, une écriture primaire serait a l’origine de l’art et non pas l’art à l’origine de l’écriture.