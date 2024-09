Documentaire

Découverte en 1894 à Brassempouy (Landes) par l’archéologue et préhistorien Édouard Piette, cette petite sculpture est datée de plus de 23 000 ans avant notre ère. Elle donne un visage aux hommes de la préhistoire et nous oblige à changer le regard que l’on peut porter sur eux. François Bon, spécialiste des cultures et des sociétés du paléolithique supérieur, explique pourquoi cet objet archéologique suscite autant de questionnements.

Documentaire disponible jusqu’au 14/12/2025.