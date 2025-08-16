Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’homme moderne a rencontré Néandertal il y a 50 000 à 60 000 ans L’homme moderne et l’homme de Néandertal sont entrés en contact de nombreuses fois, notamment autour de la péninsule Ibérique....

Conférence L’origine des comportements symboliques Ce que l’on pensait être un phénomène exclusivement européen datant de 40 000 ans s’avère bien plus ancien et...

Conférence Humains et monde animal dans la Préhistoire À la Préhistoire, les relations entre les humains et le monde animal étaient à la fois complexes et fondamentales...

Documentaire Scythes : aux origines d’un empire nomade Une découverte archéologique exceptionnelle : en 1999, des chercheurs retrouvent au Kazakhstan une tombe scythe vieille de 2 400...

Documentaire Çatal Höyük, l’une des plus anciennes ville au monde Çatal Höyük est un site archéologique fascinant vieux de plus de 9000 ans, dans laquelle on retrouve des traces...

Conférence La Gaule plurielle, regards croisés sur les gaules romaines du nord et du sud En France, on oppose souvent deux Gaules romaines : celle du sud, dont les Romains ont fait une province...

Conférence À la recherche de l’ancêtre commun de tous les Homo sapiens Aurélien Mounier présente les fouilles archéologiques qu’il mène dans le nord du Kenya, ainsi que les méthodes innovantes qui...

Conférence Recherches récentes sur l’abri du poisson Nichée dans un vallon sinistrement baptisé Gorge d’Enfer, sur la rive droite de la Vézère, non loin des Eyzies‑de‑Tayac‑Sireuil,...

Documentaire Enquêtes Archéologiques – Orcades, un pèlerinage néolithique A la fin du néolithique, les hommes ont inscrit leurs croyances dans le paysage britannique en érigeant des centaines...

Documentaire L’Europe, le berceau de l’humanité ? Les premiers êtres humains sont-ils nés en Afrique ? De récentes découvertes effectuées en Grèce ou en Allemagne viennent...

Documentaire Sur nos traces – 19 – L’Homme de pouvoir au Néolithique Les hommes de pouvoir ont émergé, notamment pendant la période Néolithique, avec la sédentarisation, le développement de la démographie...

Documentaire La naissance des mammifères Il y a 250 millions d’années, la Terre a connu la plus grande et la plus terrible éruption volcanique...

Documentaire Les mystérieuses mégalithes de Ale, en Suède Cet historien a consacré de longues années de sa vie à l’étude du lointain passé de la Suède et...

Conférence Homme/animal – Entrée en familiarité : la domestication La domestication des animaux représente un changement majeur dans l’histoire de l’humanité ; mais aussi dans celle de la...

Conférence La caverne originelle Chercheur multiples casquettes, Jean-Loïc Le Quellec, chercheur émérite au CNRS, est à la fois africaniste, mythologue, anthropologue et préhistorien....

Conférence Ni sous-homme, ni surhomme, la vraie histoire de Néandertal Néandertal est une espèce ou sous-espèce humaine archaïque, qui a vécu en Eurasie de 400 000 à environ 40...

Documentaire Sapiens, l’agriculteur – Dans les cuisines de la Préhistoire Pendant plus de trois millions d’années, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont prélevé directement dans la nature ce qui était nécessaire...

Conférence Où, quand, pourquoi, comment est apparu l’Homme ? La recherche sur les origines de l’Homme remonte au XIXe siècle ; des restes d’Hommes fossiles ont été découverts...