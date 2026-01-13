Maîtriser le feu et cuire la nourriture ont donné à l’Homo sapiens un avantage décisif pour son évolution, tant d’un point de vue technique que social. Images tirées de la série documentaire « Origines : l’histoire de l’humanité ».
Il sera ici question des usages du corps des femmes, des hommes et des enfants qui peuplaient l’Europe il...
Découvrez ou redécouvrez notre série de conférences dédiée à la plus célèbre des australopithèques ! Le paléontologue Antoine Souron...
Découvrez ou redécouvrez notre série de conférences dédiée à la plus célèbre des australopithèques ! Les géologues Raphaël Pik...
Le site de La Marche se trouve à Lussac-les-Châteaux dans le département de la Vienne. Il s’agit d’un vaste...
À quoi ressemblaient Lucy et ses proches ? Quelle était leur alimentation ? Quand et où vivaient-ils ? Sandrine...
Les traces les plus anciennes du peuplement de l’Europe datent de 1,4 Ma. La présence des hominidés est surtout...
En juin 2011, l’UNESCO inscrivait au patrimoine mondial les villages lacustres préhistoriques des Alpes. Ce bien se compose de...
Discussion sur la définition du genre Homo (d’un point de vue paléoanthropologique, préhistorique, etc.)
À la préhistoire, les enfants apprenaient en observant le groupe familial : maîtriser le feu, fabriquer des outils, chasser,...
Comment aborder les sensorialités des sociétés de la préhistoire, notamment les perceptions tactiles des humains du Paléolithique ? Est-il...
Quand les premiers hommes arrivèrent en Australie, ils se retrouvèrent seuls, entourés d’une flore et d’une faune inconnues. Comment...
Considérée comme la chapelle Sixtine de la préhistoire, Lascaux, malgré sa célébrité mondiale, n’apparaît plus comme le lieu de...
Entre -3000 et -2500, l’Europe entre dans une nouvelle ère de son histoire préhistorique : l’âge du cuivre, également...
Il y a plus de 35 000 ans, sur les parois de la grotte Chauvet (Ardèche), sur des blocs...
Comment reproduire des peintures qui ont été dessinées il y a environ 20 000 ans par des hommes préhistoriques...
Le long des dunes éblouissantes du parc national des White Sands, des traces de vie préhistoriques bouleversent notre compréhension...
Il y a 250 millions d’années, la Terre a connu la plus grande et la plus terrible éruption volcanique...
À la Préhistoire, les relations entre les humains et le monde animal étaient à la fois complexes et fondamentales...
La Mélanésie ? Il s’agit d’un regroupement d’îles allant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée aux îles Fiji, et qui constitue l’une...
Connaissez-vous les biches du Chaffaud ? C’est un fragment d’os de renne gravé, sur lequel sont représentées deux biches...
