Conférence Préhistoire intime, vivre dans la peau des Homo sapiens Il sera ici question des usages du corps des femmes, des hommes et des enfants qui peuplaient l’Europe il...

Conférence Lucy dans son environnement Découvrez ou redécouvrez notre série de conférences dédiée à la plus célèbre des australopithèques ! Le paléontologue Antoine Souron...

Conférence Au pays de Lucy Découvrez ou redécouvrez notre série de conférences dédiée à la plus célèbre des australopithèques ! Les géologues Raphaël Pik...

Conférence Lucy et les siens À quoi ressemblaient Lucy et ses proches ? Quelle était leur alimentation ? Quand et où vivaient-ils ? Sandrine...

Conférence Le peuplement de l’Europe, il y a un million d’années (1/3) Les traces les plus anciennes du peuplement de l’Europe datent de 1,4 Ma. La présence des hominidés est surtout...

Conférence Les villages lacustres préhistoriques : un patrimoine savoyard méconnu En juin 2011, l’UNESCO inscrivait au patrimoine mondial les villages lacustres préhistoriques des Alpes. Ce bien se compose de...

Conférence Nosce te ipsum : ce qui fait un Homme Discussion sur la définition du genre Homo (d’un point de vue paléoanthropologique, préhistorique, etc.)

Podcast À la préhistoire, les enfants allaient-ils à l’école ? À la préhistoire, les enfants apprenaient en observant le groupe familial : maîtriser le feu, fabriquer des outils, chasser,...

Conférence Du présent au passé : ce que le geste dit des perceptions sensorielles Comment aborder les sensorialités des sociétés de la préhistoire, notamment les perceptions tactiles des humains du Paléolithique ? Est-il...

Conférence L’ours : de l’image au symbole pendant la Préhistoire Il y a plus de 35 000 ans, sur les parois de la grotte Chauvet (Ardèche), sur des blocs...

Documentaire A Marseille, le défi technologique de la reconstitution de la grotte Cosquer Comment reproduire des peintures qui ont été dessinées il y a environ 20 000 ans par des hommes préhistoriques...

Documentaire Empreintes des White Sands Le long des dunes éblouissantes du parc national des White Sands, des traces de vie préhistoriques bouleversent notre compréhension...

Documentaire La naissance des mammifères Il y a 250 millions d’années, la Terre a connu la plus grande et la plus terrible éruption volcanique...

Conférence Humains et monde animal dans la Préhistoire À la Préhistoire, les relations entre les humains et le monde animal étaient à la fois complexes et fondamentales...

Conférence Une (pré)histoire de la Mélanésie La Mélanésie ? Il s’agit d’un regroupement d’îles allant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée aux îles Fiji, et qui constitue l’une...