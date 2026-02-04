Suivons Claire Doutriaux dans le temple de la langue française : l’Académie française.
L’histoire de la papauté est souvent perçue comme une succession de figures solennelles, de gardiens de la foi et...
L’affaire du collier de la reine Marie-Antoinette – Les joyaux de la couronne créés par François 1er – La...
L’histoire de la médecine est souvent présentée comme une marche triomphale vers la compréhension totale du corps humain. Pourtant,...
L’écho de l’ouvrage d’Edward Said, qui présentait en 1978 l’orientalisme comme un artifice permettant aux puissances occidentales de mieux...
Les gargouilles et les chimères, avec leurs formes fantastiques et parfois effrayantes, font partie intégrante du paysage architectural médiéval....
Le château de Versailles, véritable joyau architectural et témoin majeur de l’histoire française, est à la fois une représentation...
La Tour de Pise est sans doute l’un des monuments les plus célèbres du monde, admirée pour sa beauté...
Au bas de l’échelle sociale, les paysans européens ont presque toujours subi les pouvoirs en place. Dernier volet de cette...
Baba Merzoug en algérien – ou La Consulaire en français –, un canon qui protégeait la rade d’Alger depuis...
Des plaines antiques aux champs de bataille médiévaux, Franck Ferrand nous guide à travers les affrontements majeurs qui ont...
Primitivement, la Bavière était occupée par des Celtes avant d’être conquise, en 15 avant J.-C., par les Romains. Ces...
Que ça soit pour affaiblir les troupes ennemies, pour retourner l’opinion publique ou pour mobiliser la population, les nations...
Le secret de Belle Greene, c’est que bien qu’elle soit née de parents noirs, elle a passé toute sa...
Le grand historien Marc Bloch rappelait que les institutions politiques en général ne peuvent se comprendre qu’en prenant en...
Depuis 125 ans, la Tour Eiffel veille sur la capitale et rayonne à travers le monde. A l’origine éphémère,...
L’histoire de la médecine est la branche de l’histoire consacrée à l’étude des connaissances et des pratiques médicales et...
La ville de Saint-Malo est célèbre non seulement pour ses corsaires et son riche passé maritime, mais aussi pour...
L’Histoire du Vatican est faite de richesse et de magnificences, de martyrs et de persécutions, d’intrigues et de complots...
Des fresques de Giotto, Fra Angelico et Michel-Ange aux colonnes du Bernin ou aux projets du génial architecte Bramante...
Le Carnaval est une célébration riche en couleurs et en traditions, qui mêle des racines religieuses profondes à des...
