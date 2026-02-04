Ressources Dans la même catégorie

Article 4 papes un peu (beaucoup) déjantés L’histoire de la papauté est souvent perçue comme une succession de figures solennelles, de gardiens de la foi et...

Documentaire Bijoux de rêve L’affaire du collier de la reine Marie-Antoinette – Les joyaux de la couronne créés par François 1er – La...

Article 4 épidémies étranges et inexpliquées L’histoire de la médecine est souvent présentée comme une marche triomphale vers la compréhension totale du corps humain. Pourtant,...

Conférence Que faire de l’orientalisme à l’heure des études postcoloniales ? L’écho de l’ouvrage d’Edward Said, qui présentait en 1978 l’orientalisme comme un artifice permettant aux puissances occidentales de mieux...

Podcast À quoi servent les gargouilles ? Les gargouilles et les chimères, avec leurs formes fantastiques et parfois effrayantes, font partie intégrante du paysage architectural médiéval....

Article Le château de Versailles : splendeur et décadence de la monarchie Le château de Versailles, véritable joyau architectural et témoin majeur de l’histoire française, est à la fois une représentation...

Article 4 infos insolites sur la Tour de Pise La Tour de Pise est sans doute l’un des monuments les plus célèbres du monde, admirée pour sa beauté...

Documentaire Paysans envers et contre tout – Le temps des paysans – Épisode 4/4 Au bas de l’échelle sociale, les paysans européens ont presque toujours subi les pouvoirs en place. Dernier volet de cette...

Documentaire Le canon de baba Merzoug, France Algérie une histoire explosive Baba Merzoug en algérien – ou La Consulaire en français –, un canon qui protégeait la rade d’Alger depuis...

Podcast Les grandes batailles de l’Histoire Des plaines antiques aux champs de bataille médiévaux, Franck Ferrand nous guide à travers les affrontements majeurs qui ont...

Article Petite histoire de la Bavière Primitivement, la Bavière était occupée par des Celtes avant d’être conquise, en 15 avant J.-C., par les Romains. Ces...

Documentaire Les techniques de propagande les plus insolites Que ça soit pour affaiblir les troupes ennemies, pour retourner l’opinion publique ou pour mobiliser la population, les nations...

Podcast Le secret de Belle Greene Le secret de Belle Greene, c’est que bien qu’elle soit née de parents noirs, elle a passé toute sa...

Podcast L’État avant la nation Le grand historien Marc Bloch rappelait que les institutions politiques en général ne peuvent se comprendre qu’en prenant en...

Documentaire Tour Eiffel : la grande épopée (1/2) Depuis 125 ans, la Tour Eiffel veille sur la capitale et rayonne à travers le monde. A l’origine éphémère,...

Documentaire L’histoire de la médecine L’histoire de la médecine est la branche de l’histoire consacrée à l’étude des connaissances et des pratiques médicales et...

Documentaire Ces forts qui protègent St-Malo La ville de Saint-Malo est célèbre non seulement pour ses corsaires et son riche passé maritime, mais aussi pour...

Documentaire Vatican, le Saint Siège L’Histoire du Vatican est faite de richesse et de magnificences, de martyrs et de persécutions, d’intrigues et de complots...

Documentaire Vatican – La cité qui voulait devenir éternelle Des fresques de Giotto, Fra Angelico et Michel-Ange aux colonnes du Bernin ou aux projets du génial architecte Bramante...