L’Auvergne, le royaume des volcans, regorge de récits fantastiques inspirés de faits divers autant que de cette mystérieuse rondeur...
Pompéi, c’est quatre millions de visiteurs par an, soit l’un des sites culturels les plus visités d’Italie, les plus...
Le Palais universitaire de Strasbourg, situé en bordure de l’Ill dans le quartier impérial de la Neustadt, n’est pas...
Charlie Danger est youtubeuse et archéologue. Sur sa chaîne YouTube « Les revues du Monde » Charlie traite de...
« Mettre le diable en enfer », « de l’andouille au souper », « le pain des pauvres gens » … Autant d’expressions qui disent...
En décembre 1880, à Paris, le corps d’une jeune femme est repêché dans la Seine, sans nom ni identité....
Le monument que vous croisez peut-être chaque jour en remontant les Champs-Élysées cache, sous sa pierre de Charente, des...
Comment, deux siècles durant, les pouvoirs en place ont fait naître et prospérer le commerce des drogues, envers occulté...
Gangrenée par le conflit israélo-palestinien et une urbanisation galopante, Gaza était jadis une riche cité ouverte sur le monde…...
Durant toute l’Antiquité et le haut Moyen Âge, le sucre resta inconnu en Occident où l’on utilisait principalement le...
La Tour Eiffel, monument emblématique de Paris et véritable symbole de la France, fascine chaque année des millions de...
À partir du XVIIe siècle, des objets chinois éblouissent les rois de France et trouvent leur chemin dans le...
En parallèle de leur cortège de destins broyés, les conflits armés ont ravagé, depuis plus d’un siècle, des villes...
Grand reporter noir américain fasciné par l’Afrique, Henry Louis Gates part sur les traces de ses origines : Il...
Du règne de Dagobert Ier à la chute de Napoléon III, les souverains français ont connu des destins parfois...
Depuis 2000 ans, Londres est l’une des plus importantes villes de la planète. Elle a survécu à la peste,...
L’ île de Gorée, à Dakar, au Sénégal, est un lieu symbole souvenir de la traite atlantique qui a...
Des idéaux des Pères fondateurs aux contradictions d’une démocratie. Franck Ferrand a convié le professeur André Kaspi.
L’Havane est un monde. Un monde qui réunit étrangement autour d’un bâton de feuilles de tabac roulées, des hommes...
Connaître son histoire personnelle, c’est d’abord connaître ses origines. La généalogie permet de remonter dans le temps à la...
