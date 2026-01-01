Des premiers silex taillés du Paléolithique à la construction des villes médiévales, les roches sédimentaires ont accompagné l’histoire de...
Pratique commerciale douteuse, la « shrinkflation » consiste à réduire le poids des produits, tout en les vendant au même prix,...
L’électricité est sans doute la force la plus omniprésente et la plus invisible qui régit notre quotidien moderne, agissant...
Sonia Pierre, figure emblématique et fervente militante des droits humains, a marqué l’histoire par son engagement inébranlable en faveur...
L’Allemagne n’est jamais la première puissance coloniale à laquelle on pense, et pourtant elle a pleinement participé à partir...
Cette manifestation scientifique est organisée par Dominique Frère, professeur d’archéologie et d’Histoire ancienne, université Bretagne Sud et Lydie Bodiou,...
Les enfants ont toujours été traités différemment des adultes, selon la recherche historique. Au Moyen Âge et au début...
Considérée comme l’État le plus hermétique de la planète, la Corée du Nord demeure l’ultime grande dictature communiste. Depuis...
Le maître tisserand japonais Itarô Yamaguchi a passé 30 ans à confectionner des rouleaux pour illustrer Le Dit du...
Tout le monde a déjà entendu parler de Paris et de ses trésors architecturaux. Mais la ville des lumières...
Aujourd’hui, dans l’émission présentée par Stéphane Bern, on parlera de l’histoire des cours d’eau, avec Jean-Marie Blatrier. Un documentaire...
Nikola Obermann nous explique l’histoire un peu complexe des DOM-TOM.
L’histoire de la ville de New York s’échelonne sur plusieurs siècles et commence, bien avant l’arrivée des premiers colons...
Jérusalem est la ville la plus sacrée du monde. Ici convergent trois grandes religions : le judaïsme, le christianisme...
Israël raconté par ses écrivains : quand la littérature devient miroir d’un pays. À l’occasion du 70e anniversaire de...
Du paléolithique à nos jours, les fluctuations climatiques ont conditionné l’essor ou le déclin de nombreuses civilisations et empires....
De la « décennie noire » du terrorisme jusqu’à la chute de Bouteflika, en passant par le 11-Septembre et les révolutions arabes,...
Composé d’images vintage, ce facétieux documentaire décortique l’histoire et la sociologie du camping, depuis ses origines dans la haute...
Marieta Frias mène l’enquête sur l’histoire de l’éventail… Autrice : Marieta Frias réalisateur : Nicolai Troshinsky
Istanbul : ville dynamique et exotique si l’en est une ! C’est à cet endroit que l’Est et l’Ouest...
