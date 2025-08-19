Conférence

Entrez dans l’univers fascinant de l’Académie française, cette institution immortelle qui a traversé les siècles et continue de faire parler d’elle aujourd’hui. De sa création en 1637 par Richelieu à ses membres célèbres tels que Corneille, Voltaire et Hugo, découvrez tous les événements marquants de son histoire.

Lors de cette conférence gratuite, Sylvie Roustant vous dévoilera les coulisses de cette institution mystérieuse et son activité quotidienne, y compris la rédaction de son célèbre Dictionnaire.

En plus de son histoire passionnante, l’Académie française est située dans l’un des plus beaux lieux de Paris, le quai Conti, dans l’ancien collège des Quatre-Nations construit par Mazarin. Décryptez les détails de son architecture somptueuse et plongez-vous dans l’atmosphère unique de ce lieu chargé d’histoire.