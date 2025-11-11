Documentaire

En Polynésie, un coquillage va changer le destin de tout un pays. Grâce au savoir-faire japonais et au dévouement d’un Polynésien, naît la merveilleuse Perle Noire de Tahiti, l’un des joyaux les plus précieux du monde.

C’est l’histoire familiale de Petero Tupana, le premier greffeur polynésien de perles, qui a changé l’avenir de tout un archipel. Petero nous conte l’épopée de son père, Ato, plongeur de nacres hors pair qui a risqué sa vie en plongeant à des dizaines de mètres sous la mer pour chercher les précieuses huîtres. Mais suite à la fréquence des accidents de plongée, la plonge aux nacres ferme et pousse la Polynésie à se tourner vers la culture de nacres et la perliculture. Petero Tupana deviendra alors le pionnier de la greffe perlière et une référence dans ce savoir-faire devenu un art. La Perle Noire de Tahiti est un joyaux du pacifique…

Aujourd’hui, la perle noire de Tahiti est connue dans le monde entier, elle fait la fierté des producteurs et des bijoutiers.

Comment les premières perles de culture sont-elles apparues en Polynésie ? Qui était le premier greffeur polynésien ? Quelle est son histoire ? Partons ensemble sur les traces de ce pionnier qui a changé le destin d’un pays.

Une production par la Compagnie des Taxi-Brousse.

Réalisateur(s) : Thomas Delorme et Virginie Tetoofa

Année : 2020