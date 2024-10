Documentaire



Cette vidéo explore les trésors archéologiques enfouis sous les terres de Gaza, souvent méconnus en raison des conflits qui ravagent la région. Elle présente des fouilles menées par des archéologues palestiniens et français, révélant des vestiges datant de plusieurs millénaires : des monastères byzantins, des tombes chrétiennes et des objets antiques provenant des périodes égyptienne, romaine et perse. Malgré les obstacles liés à l’urbanisation rapide et aux tensions politiques, ces découvertes témoignent de la riche histoire de Gaza en tant que carrefour culturel et commercial majeur, reliant l’Asie, l’Afrique, et l’Europe à travers les siècles.

Réalisé par Leynaud, Jean-Gabriel