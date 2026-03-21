Pendant près de cinq siècles, des années 1500 aux années 1990, les Bretons ont développé la grande pêche morutière dans les eaux froides et dangereuses de l’Atlantique nord, des côtes de Gaspésie et du Labrador aux « bancs » des parages de Terre-Neuve et de l’Islande. Au moment où la « crise de la ressource » vient clore cette page de l’histoire économique, il s’agit de retracer les grands traits de ce qui fut une grande aventure économique (un secteur majeur de l’armement maritime breton) et une grande aventure sociale, pour les dizaines de milliers d’hommes qui y gagnèrent durement leur pain au péril de leur vie.
Avec André Lespagnol.