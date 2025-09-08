Certaines guerre ont été déclarées après des événements insolites… dont elle ont gardé le nom.
Le féminisme est un mouvement social et politique qui vise à garantir l’égalité des sexes en combattant les discriminations...
La réalité des duels sanglants mis en scène par les Romains est très éloignée des idées reçues. Plus que...
L’invention du téléphone suscite de nombreuses convoitises, entraînant une bataille pour les brevets. De Graham Bell à Thomas Edison,...
Charismatique, inflexible, Fidel Castro s’est imposé comme l’un des visages les plus marquants du XXᵉ siècle. De la guérilla...
L’histoire de l’humanité est contrainte par de très nombreux facteurs extérieurs (géographie, démographie, génétique, économie, anthropologie, etc.). Depuis l’hominisation...
L’île de la Cité est le berceau de la capitale. Pendant des siècles, tous les pouvoirs s’y sont concentrés...
Les inventions et découvertes issues du monde arabe médiéval ont profondément façonné notre civilisation. Loin d’être de simples curiosités...
Le commerce de la soie a eu un impact concret sur l’évolution des sociétés antiques, d’un point de vue...
Harry Houdini, né Ehrich Weiss le 24 mars 1874 à Budapest, est devenu une légende dans le monde de...
Lors de l’avènement d’Anne Stuart en 1700, Londres abrite déjà 670 000 habitants. Un siècle et demi plus tard...
Une réflexion stimulante sur l’histoire commune de la France et de l’Allemagne. Dans ce volet : l’alimentation, qui façonne le paysage,...
On s’intéressera à la monnaie et tout ce qui l’entoure. On parlera de l’hôtel de la Monnaie ou encore...
Pourquoi l’Amérique soutient-elle autant Israël, même quand tout le monde s’y oppose ? D’où vient ce lien unique ?...
Un pays au légendaire hanté par l’origine phocéenne de la doyenne des villes de France autant que par les...
Anne Ghesquière reçoit Laurence Devillairs, normalienne, agrégée et docteur en philosophie. Ensemble, elles explorent « Ce que la philosophie doit...
Des affrontements de la Conquête au brassage multiculturel du Québec moderne, « Le temps des Québécois(es) » traverse deux siècles et...
L’énigmatique civilisation maya, qui a disparu de manière inexpliquée, a laissé derrière elle un riche patrimoine culturel. Ce peuple...
Le premier convoi de « Chang Dang » débarquait en Nouvelle-Calédonie en 1891. Ces immigrés vietnamiens fuyaient la misère...
“Aux grands Hommes, la patrie reconnaissante”. Cette phrase gravée au fronton du Panthéon, vous la connaissez sans doute. Mais...
Entre Histoire, archéologie et légende, « Mythes et Légendes Rapa Nui » raconte en séquences animées les mystères de...
