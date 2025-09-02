L’île de la Cité est le berceau de la capitale. Pendant des siècles, tous les pouvoirs s’y sont concentrés : pouvoir royal, judiciaire et religieux.
Stéphane Bern raconte un roi qui a été choisi pour l’être, un « roi trouvé » oui, mais un roi habile...
Les inventions et découvertes issues du monde arabe médiéval ont profondément façonné notre civilisation. Loin d’être de simples curiosités...
Le commerce de la soie a eu un impact concret sur l’évolution des sociétés antiques, d’un point de vue...
Si l’on regarde la liste des prétendants au bureau ovale, on trouve des avocats, des héros de guerre et...
Trésors de la Préfecture de Police : archives, objets, photos, du musée Lépine au 36 Quai des Orfèvres, retraçant...
Au cours de l’histoire, hommes et femmes ont consacré leur vie à amasser toujours plus de richesses, quelle que...
Écrivain français, ancien professeur de philosophie et ancien ministre de la Jeunesse, de l’Éducation Nationale et de la Recherche,...
La civilisation Maya s’étale sur tout ou partie du Mexique, du Belize, du Guatemala, du Honduras et du Salvador....
Une terra nullius est une expression latine signifiant littéralement « terre de personne ». Dans le droit international, ce...
En avril 2024, nous fêtions les 80 ans du droit de vote des Françaises. Le 21 avril 1944, la...
Au pays du soleil levant, le mois d’avril voit l’éclosion du printemps et l’arrivée de la « Golden Week...
Proposé par Patrick Boucheron, le rendez-vous qui aborde l’histoire par le prisme des objets. Dans cet épisode : l’éclairage...
L’expression « jaune cocu » intrigue et suscite la curiosité. Pour comprendre pourquoi on associe cette couleur à une personne trompée,...
« Les mots ! Les mots ! On a brûlé au nom de la charité, on a guillotiné au nom...
Attraction touristique de nos jours, la tour londonienne accueille de nombreux visiteurs attirés par l’histoire de ce lieu emblématique....
La Cinquième République, ou Ve République, est le régime politique républicain en vigueur en France depuis le 4 octobre...
Partez à la découverte d’une institution qui remonte à l’Antiquité, et que nous connaissons tous… celle du bouquet de...
Franck Ferrand vous raconte l’histoire d’une souveraine infortunée, connue pour être la mère de Charles Quint, et que l’on...
Les corridors ténébreux de la capitale écossaise A Edimbourg, sous les pavés de la capitale écossaise, un monde souterrain...
Les Algériens de Nouvelle-Calédonie sont des hommes originaires d’Algérie et, pour une minorité d’entre eux Tunisiens et Marocains. Ils...
