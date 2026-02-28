Ressources Dans la même catégorie

Article 4 secrets sur le Mont Saint-Michel Dressé fièrement au milieu des sables mouvants et des marées galopantes, le Mont Saint-Michel n’est pas qu’un simple monument...

Conférence A la poursuite du grand diamant bleu de Louis XIV Jamais diamant n’aura connu d’histoire plus exaltante. Rapporté d’Inde en 1668 par Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689), il fut taillé par...

Documentaire La fabuleuse histoire du cigare puro De la moderne et européenne Genève, aux Vegas mythiques de la Vuelta Abajo à Cuba, c’est la fumée légendaire...

Podcast Qui est Mona Lisa ? Stéphane Bern vous raconte La Joconde, également connue sous le nom de Mona Lisa, est sans aucun doute l’une des œuvres d’art les...

Documentaire La fabuleuse histoire de la montre Nous sommes cernés par des objets qui nous donnent l’heure. Alors pourquoi porter une montre aujourd’hui ? Découvrez la grande histoire...

Podcast Les Indiens d’Amérique Franck Ferrand nous parle des Indiens d’Amérique et notamment des peaux rouges et des Sioux…

Conférence L’histoire de la Mafia La Mafia trouve ses origines en Sicile au XIXe siècle, née dans un contexte de pauvreté et de méfiance...

Documentaire Top 3 des documentaires les plus intéressants sur l’histoire de l’Europe Vous avez travaillé une longue journée. Mais lorsque vous vous installez dans votre fauteuil le plus confortable, une télécommande...

Article 5 dates clés de la conquête spatiale Depuis l’aube de l’humanité, nos ancêtres ont levé les yeux vers la voûte céleste, y cherchant des réponses, des...

Documentaire Lille : la reine des citadelles La citadelle de Lille est une forteresse médiévale située dans la ville de Lille, en France. Elle a été...

Documentaire Le textile dans le Nord : histoire et patrimoine Charlotte Dekoker vous retrouve pour un épisode sur une page importante de l’histoire du Nord : L’industrie du textile....

Article Les mets préférés de quelques souverains de France Les cours royales de France ont toujours été des lieux de faste et de raffinement, notamment en matière de...

Documentaire Apocalypse et fin du monde : histoire d’une peur universelle A l’origine, Apocalypse est un mot grec qui veut dire « Révélation ». Le dernier livre de la Bible s’appelle ainsi....

Documentaire Le nouveau visage de la Namibie Aujourd’hui terre de tourisme, la Namibie fut un temps soumise à l’influence allemande qui façonna le pays, puis devint...

Conférence Une histoire des gares en France L’importance du chemin de fer dans la révolution industrielle donne aux gares un statut architectural particulier : c’est l’image...

Article Pourquoi les tirelires sont en forme de cochon ? Les tirelires en forme de cochon sont un objet courant dans de nombreuses cultures à travers le monde, et...

Documentaire La Marseillaise, je l’aime moi non plus C’est l’histoire de l’hymne le plus chanté au monde ! Devenue hymne universel de libération et de fraternité, elle...

Documentaire L’histoire de l’or – L’essence des rêves Depuis des milliers d’années, les hommes suivent cartes, rumeurs, légendes et autres fantasmes, à la recherche de trésor en...