La mafia est un phénomène criminel qui trouve ses origines en Sicile au début du 19ème siècle. Le terme « mafia » vient d’un dialecte toscan qui signifie la misère. Les premières organisations étaient des entités criminelles spécifiques à certaines régions d’Italie. La mafia sicilienne, appelée « cosa nostra », est la plus connue et la plus influente mais d’autres existent également, telles que la camorra en Campanie et la sacra corona unita dans les Pouilles.