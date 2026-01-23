L’histoire du progrès humain est souvent racontée à travers un prisme occidental, négligeant parfois les racines profondes qui s’étendent...
“Paris n’est pas une ville, c’est un monde” disait Charques Quint. Et quel monde ! Depuis la fondation de...
Niger, Mali, Centrafrique, Burkina Faso… Tel un château de cartes qui s’écroule, le pré-carré français sur le continent africain...
L’une des choses que l’on dit aux enfants, c’est qu’il ne faut pas tricher et qu’il ne faut pas...
Si l’on compare la diversité patronymique occidentale à celle de l’Empire du Milieu, le contraste est saisissant. Alors que...
Héritier direct de la couronne britannique pendant plus de 70 ans, Charles III reste pourtant méconnu. Qui est donc...
L’histoire de la vision humaine est une épopée technologique qui s’étend sur plus de sept siècles, transformant un handicap...
Nous sommes à mi-chemin entre Rennes et Nantes et nous vous proposons un voyage dans le temps de près...
La révolte est l’un des grands moteurs de l’histoire contemporaine. Imprévisible, elle jette soudainement des millions d’individus dans les...
En 1927, des ossements humains sont découverts sur l’îlot français de Walpole (Nouvelle-Calédonie) par un ouvrier travaillant à l’exploitation...
Plongez dans l’histoire fascinante des monarques les plus charismatiques et controversés. De Louis VII et Aliénor d’Aquitaine à Napoléon...
Aux époques médiévale et moderne, la péninsule italienne est un espace géographique divisé, qui semble naviguer entre deux pôles...
L’interrogation sur la stabilité linguistique fascine autant les historiens que les philologues, car elle touche à l’identité profonde des...
À la faveur d’un vaste chantier de restauration, historiens et archéologues lèvent le voile sur les mystères architecturaux du...
Versailles, invention éminemment politique de Louis XIV et symbole de la monarchie absolue, continue d’être utilisé comme lieu de...
Quatre siècles de subordinations diverses ont donné au peuple taïwanais un goût prononcé pour la liberté, vivace malgré les...
L’Histoire du Vatican est faite de richesse et de magnificences, de martyrs et de persécutions, d’intrigues et de complots...
Le Crédit Municipal, c’est « Ma Tante » pour les intimes. Un lieu chargé d’histoire qui a vu défiler des célébrités...
Du règne de Dagobert Ier à la chute de Napoléon III, les souverains français ont connu des destins parfois...
La peste a décimé l’Europe, bouleversant l’ordre social. En Amérique, les maladies importées après 1492 ont provoqué une extinction...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site