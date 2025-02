Documentaire

A l’origine, Apocalypse est un mot grec qui veut dire « Révélation ». Le dernier livre de la Bible s’appelle ainsi. Il a reçu ce nom parce qu’il commence justement avec ce mot. Et parce qu’il parle de ce qui doit arriver à la fin des temps, » Apocalypse » a prit le sens que nous lui donnons aujourd’hui, apparenté à toute sorte de catastrophe et à la fin du monde…Les idées apocalyptiques ont eu une influence décisive dans l’histoire du monde occidental : les croisades, la reforme protestante, la colonisation de l’Amérique sont de phénomènes qui ont des connotations apocalyptiques puissantes. Aujourd’hui encore, la possibilité de la fin hante nos esprits. La découverte de l’arme atomique, en conjonction avec la mondialisation des conflits, donne à cette crainte une base rationnelle.L’objet de ce documentaire, son intérêt, est de passer en revue l’histoire de cette crainte. Voir comment et quand elle est apparue, les modalités qu’elle a revêtues, ses manifestations. Et relativiser ainsi le moment présent. Au long des deux mille dernières années, les gens ont très souvent cru que la fin du monde était déjà proche. Ce simple constat est, en soi, rassurant. Il ne rend pas, pour autant, fausses ou naïves nos craintes. Il nous aide à regarder en face ce risque et à considérer sereinement des mesures éventuelles à prendre.