Documentaire

L’une des clefs de la suprématie de l’empire romain demeure sa capacité à innover dans de nombreux domaines. Les inventions dans le domaine militaire sont connues : les catapultes et les balistes ont permis d’écraser des armées très organisées. Mais les Romains ont aussi développé l’hygiène urbaine, les premières cartes et le moulin à eau. En médecine, les progrès sont importants, notamment en chirurgie. L’architecture est l’un des grands points forts de la civilisation latine : les ponts, les dômes et les arches en constituent les points forts. Cependant, la généralisation de l’esclavage n’incitait guère à la recherche de machines nouvelles dans l’agriculture et l’artisanat.