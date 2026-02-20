Documentaire

Après une vie de silence, les anciens pensionnaires du centre de redressement catholique savoyard Belle Étoile lèvent enfin le voile sur les sévices qu’ils y ont subis. Un témoignage glaçant, sur la voie de la guérison.

Michel, Daniel et les deux André étaient enfants dans les années 1950 et 1960. Pensionnaires du centre de redressement catholique pour jeunes garçons Belle Étoile à Mercury, près d’Albertville en Savoie, sans même savoir pourquoi ils y avaient été placés, ils y ont vécu des années durant sous un régime de terreur. Sous l’autorité de l’intouchable abbé Guérin, ils y étaient quotidiennement battus, humiliés, affamés et assoiffés – jusqu’à devoir glaner des chardons et des pommes pourries sous la neige ou aller boire l’eau des rivières. Certains d’entre eux ont été victimes de sévices sexuels commis par des hommes d’Église, d’autres, d’actes de torture qui leur ont laissé des séquelles physiques permanentes. Après une vie de silence, ces anciens enfants martyrs devenus septuagénaires osent enfin parler et demander réparation auprès des institutions religieuses.

Des paroles à l’action

« J’ai 78 ans, on m’a pris toute ma vie », tranche André. Incapable, après cette enfance traumatique, d’achever sa scolarité et de mener une existence ordinaire, il est tombé dans la criminalité, qui lui a valu de passer la moitié de sa vie en prison. Daniel, à l’inverse, a tiré de ses années à Belle Étoile une peur panique de l’autorité et du gendarme, et une incapacité à créer des liens, notamment amoureux. Réfugié dans une pratique extrême de la course à pied, il a plusieurs fois pensé au suicide… La réalisatrice Clémence Davigo a suivi quatre de ces ex-victimes dans leur parcours de libération de la parole : elle leur offre à travers son film un espace unique, où les confidences des uns et des autres laissent enfin place à l’action. Ensemble, ils tentent de mettre des mots sur les violences subies, cherchant une reconnaissance auprès d’autorités religieuses restées sourdes, des décennies durant, à des faits pourtant connus de tous. Aujourd’hui, une cellule d’écoute, créée par le diocèse de Savoie, est enfin prête à écouter leurs voix. Une épopée bouleversante sur le chemin de la mémoire, de la reconnaissance et de la justice…

Un documentaire de Clémence Davigo (France, 2023, 106mn) documentaire disponible jusqu’au 12/02/2027