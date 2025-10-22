Documentaire

Colorants, enzymes, conservateurs : le pain industriel est loin d’être aussi simple qu’il en a l’air. Derrière ses promesses de tradition, la baguette classique peut contenir jusqu’à 14 ingrédients. Face à cela, des boulangers engagés décident de produire un pain « vivant », 100 % naturel, à base de farines anciennes, de levain maison et sans aucun additif.

Mais dans un marché en pleine mutation, le naturel devient aussi un argument marketing, parfois trompeur. Ce documentaire mène l’enquête, donne la parole aux artisans sincères et à ceux qui détournent le concept, et guide le consommateur vers des choix éclairés.

