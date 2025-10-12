Documentaire

« ALERTE AUX KEBABS » / Moins de 5 euros, pas cher et consistant, c’est la recette du succès du kebab, un sandwich qui joue aujourd’hui dans la cour des grands de la restauration rapide.Défiant les grandes enseignes du fast-food (hamburgers ou pizzas), Hakim Benotman, jeune entrepreneur de 24 ans a créé, « Nabab Kebab » la première chaîne de restaurants Kebab en France.La vente de kebab, un bon business qui est aujourd’hui dans le collimateur : tromperie sur les marchandises, non respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire, à en croire une enquête de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, un restaurant sur trois ne respecterait pas les règles élémentaires d’hygiène.Le reportage est une plongée dans les arrière-cuisines de la « malbouffe ». Nous suivons les inspecteurs de la Direction des services vétérinaires de la Préfecture de police de Paris et des services vétérinaires qui traquent les contrevenants dans la capitale.Nous testons également cinq restaurants au hasard. D’acheter des sandwichs et de les faire analyser dans un laboratoire d’analyse microbiologique. Les résultats révèlent de graves problèmes d’hygiène.

#documentaire #société #reportage

Première diffusion : 01/10/2008

Un reportage de Karim Baila

