Le Maroc est une terre de couleurs et de saveurs. C’est le mélange des cultures berbères, arabes, mais aussi moresques qui confèrent à l’art culinaire marocain toute sa richesse.

Alani Ali nous guide dans le Souk de Marrakech, ville rouge au pied des montagnes de l’Atlas. Que ce soit du sucré ou du salé, le pays regorge d’irrésistibles douceurs, comme le couscous royal ou encore les fameuses cornes de gazelle et les ghriybas, sablés fondants à la cannelle.

De la préparation du tajine au cérémonial du thé, toutes les saveurs marocaines émerveillent les papilles. Après tout, la cuisine marocaine est tout aussi chaleureuse que la population du pays. Elle est variée, goûteuse, riche en saveur, épicée, sucrée, jamais fade…

Et vous, quelle recette avez-vous préférée ?

Extrait du film : « Savoureuses Escapades Lointaines – Maroc »

Réalisation : Salvatore Guadagnino

