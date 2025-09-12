Nous mangeons des pesticides en jouant les tortues
Les raviolis sont mis à nus sous l’œil d’une experte
Sylvain s’assure que ses moules soient bien aérées
Pendant le confinement, c’était l’une des activités préférées des Français : faire son pain maison. Une manière intelligente d’occuper...
Des produits locaux et de saison, une approche responsable et « durable » de la cuisine… Depuis quelque temps,...
Les frites restent l’accompagnement préféré des français. Une consommation moyenne de 30 kg par an par personne. De plus...
Le barolo italien, souvent surnommé le ‘roi des vins’, représente l’excellence viticole du Piémont. Ce nectar d’exception, élaboré exclusivement...
La truffe fascine depuis des siècles les gourmets, les chercheurs et les cueilleurs passionnés. Considérée comme un diamant noir...
À chaque paysage de Toscane, ses spécialités. Dans l’ouest, à Livourne, place au poisson frais, aux fruits de mer...
La Bourgogne est le berceau de bon nombre des plus grands vins de France, et même du monde.. Divisée...
Ce film documentaire de Bleu Océan sur le thon en Polynésie nous montre les différentes façons d’exploiter le thon....
De l’Angleterre, les Français connaissent le pudding, la jelly verte, les fish and chips. Mais pas le fromage que...
En Inde, ces racines oranges sont très convoitées
Chaque jour, les agents des Directions départementales de la protection des populations inspectent restaurants et commerces de bouche pour...
Naturalia, Biocoop, La Vie Claire… Les enseignes qui vendent des produits bios poussent comme des champignons ! Le logo...
Le fromage blanc est un ingrédient polyvalent apprécié pour sa texture crémeuse et son goût légèrement acidulé. Que ce...
Une immersion dans les cuisines de McDonald’s, premier recruteur de France, pour lever le voile sur les conditions de...
Voyage dans les cuisines du monde entier à la découverte de l’origine des recettes traditionnelles. Le boiled crawfish, la...
Chaque année à lieu à Paris le Salon de l’Agriculture. Les paysans et les exploitants de toute la France...
Jacques Legros se rend à Rhinau à la frontière franco-allemande. Il y retrouve une famille exceptionnelle, un père et...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site