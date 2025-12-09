Documentaire

A l’approche de Pâques, les lapins en chocolat figurent en bonne place sur les étals des supermarchés. En Suisse cependant, rares sont les chocolatiers à toujours produire des lapins de Pâques de manière industrielle. ABE en a tout de même déniché un, qui continue d’en fabriquer en grandes quantités. Reportage chez Chocolat Bernrain, à Kreuzlingen, sur les rives du lac de Constance.

On a vu que beaucoup de lapins en chocolat sont fabriqués à l’étranger. C’est aussi le cas de beaucoup d’autres chocolats emblématiques de notre pays : Lindt produit par exemple le tiers de son assortiment vendu dans nos magasins hors de Suisse. Quant au chocolat Toblerone, il sera bientôt en partie produit en Slovaquie. Le chocolat est inscrit au registre officiel du patrimoine culinaire suisse, que penser des délocalisations de notre industrie chocolatière ? Quels sont les arguments du chocolat Swiss made sur ce sujet pour faire face au chocolat produit à meilleur prix à l’étranger ? D’autre part, les Suisses mangent de moins en moins de chocolat suisse, est-ce un problème ?

Linda Bourget en parle avec Olivier Girardin, président du Patrimoine culinaire suisse.

Mais savez-vous pourquoi on mange des œufs et des lapins en chocolat à Pâques ? ABE vous propose une brève explication historique.

Notre équipe s’est rendue dans les locaux de la chocolaterie Villars dans le canton de Fribourg pour suivre la fabrication artisanale de lapins en chocolat. De la fève à la tablette, la chocolaterie produit du chocolat de A à Z. Ce produit finit ensuite soit en tablettes prêtes à la consommation, soit en chocolat de couverture, destiné à être retravaillé par des artisans chocolatiers.

ABE a réuni 5 dégustateurs pour évaluer 8 lapins au chocolat au lait de production industrielle. Résultat : le meilleur est aussi le moins cher.