Depuis le milieu du 20ème siècle, les études en génétique ont prouvé que les races n’existent pas : nous sommes toutes et tous Homo sapiens ! Pourtant, au cours du 18ème siècle et jusqu’à la fin du 20ème, des scientifiques parmi les plus renommés ont cherché à diviser l’humanité en races distinctes et inégales. Ces thèses dites racialistes ont justifié l’esclavage, la colonisation et le suprémacisme. Nous allons retracer le cours de l’Histoire, dans cette nouvelle émission du Labo des Savoirs !

Le racisme scientifique, aussi appelé racialisme, est la justification pseudo-scientifique de la hiérarchisation entre les humains selon leur couleur de peau, leur origine et d’autres facteurs physiques et culturels. Autrefois basé sur des savoirs que l’on pensait fondés, il est à la racine des discriminations que l’on connait encore aujourd’hui. Il nous interroge sur comment on fait de la science, quel est son impact sur la société, et comment on a cherché à justifier les dominations d’hier et d’aujourd’hui.