Associée à la culture américaine, la tradition de Halloween puise en réalité ses sources millénaires en Irlande et sur le continent européen. Retour instructif sur la dernière nuit d’octobre, où les vivants communiquent avec les morts.

« Des bonbons ou un sort ! » De Halloween, on connaît aujourd’hui ces petits zombies et sorcières qui frappent à la porte du voisinage, en quête de friandises. Mais sur le calendrier de Coligny, une table en bronze vieille de deux mille ans conservée au musée archéologique Lugdunum de Lyon, ce rendez-vous annuel figure déjà sous le nom de « Samonios », la grande fête celte des esprits que les Irlandais appellent « Samhain ». Dans l’Antiquité, la dernière nuit d’octobre annonçait tout à la fois la saison « sombre » et la nouvelle année. Selon la mythologie celte, les portes de l' »autre monde » s’entrouvraient alors, estompant les frontières entre les vivants et les morts, pour dessiner l’avenir. De récentes recherches archéologiques en Irlande ont montré que d’importants rites gaéliques étaient ainsi célébrés à ce moment-là. Cette tradition a traversé les siècles et les océans, notamment dans le sillage des émigrants irlandais partis aux États-Unis. Afin de se protéger de la menace potentielle de l’au-delà en cette veille de la Toussaint, les populations ont imaginé se cacher derrière des masques et se munir de lanternes sculptées dans des citrouilles – abondantes en Amérique –, dont les expressions grimaçantes devaient tenir éloignés les mauvais esprits. Peu à peu, au XIXe siècle, Halloween s’est imposée dans tout le pays comme un temps dédié au surnaturel, avant de conquérir le monde.

« Trick or treat »

En explorant les mythologies anciennes et en s’appuyant sur des découvertes scientifiques, ce documentaire, qui entrelace reconstitutions et éclairages d’experts (archéologues, historiens, psychologue…), retrace l’histoire de Halloween depuis les fêtes de Samhain/Samonios. Si cette sorte de carnaval iconique est aujourd’hui devenue un rentable marché mondialisé, les accessoires et pratiques qu’elle convoque – lanternes, sorcières, déguisements – ou encore la formule anglo-saxonne « Trick or treat », allusion à la ruse des esprits, trouvent bien leurs lointaines origines dans ces croyances celtes. De l’Irlande au village de Sleepy Hollow, dans l’État de New York, décor de La légende du cavalier sans tête, la nouvelle de Washington Irving, un instructif voyage au cœur de Halloween, de ses figures fantastiques et de son foisonnant folklore.

