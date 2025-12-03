Régine Cavagnoud avait conquis le monde et rêvait d’Olympe. Après bien des galères, la Française s’était hissée tout près des sommets du ski mondial à l’approche de la trentaine. Une matinée d’automne, lors d’une banale séance d’entraînement, elle a rencontré la mort. Dénouement absurde et injuste d’une vie bien trop courte.