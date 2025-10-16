Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le mental en escalade L’escalade, est certes un sport physique et technique mais la dimension mentale de cette discipline est fondamentale. Pour progresser...

Podcast Mathis Dumas : son incroyable histoire Aujourd’hui, nous plongeons dans l’univers fascinant de Mathis Dumas, le guide qui a aidé Inoxtag à passer du statut...

Conférence Le dopage dans le cyclisme : mythe ou réalité ? Le dopage est historiquement étroitement lié au cyclisme. La faute à certains scandales qui ont affecté durablement la discipline....

Podcast Cette experte donne 10 techniques pour mieux digérer Dans ce nouvel épisode, nous avons exploré les secrets pour gérer les troubles digestifs chez les athlètes. Marie à...

Podcast Fischer – Spassky, blockbuster sur 64 cases C’est le match le plus mythique de l’histoire. Celui qui a fait entrer le jeu d’échecs dans les foyers...

Article Quels muscles sont sollicités pendant une randonnée ? La randonnée est bien plus qu’une simple promenade dans la nature : c’est une activité physique complète qui sollicite...

Podcast Axel Alletru – Le prodige français de l’handisport automobile Pour cet épisode je me suis déplacé chez Axel près de Lille, il m’a accueilli dans sa maison qu’il...

Article Les postures de yoga idéales pour brûler la graisse du ventre Pratiquer le yoga est une excellente façon de maintenir une bonne santé physique et mentale. En plus de favoriser...

Documentaire Ayrton Senna, magic Senna Le parcours et le destin tragique du légendaire pilote de Formule 1, Ayrton Senna, qui a été trois fois...

Documentaire Premières Danses : Antoine Dupont, des copains et un ballon Auch, 2013. Les moins de 19 ans du club local disputent le Championnat de France Crabos. Parmi eux, deux...

Documentaire Corps en désaccord Céline, 26 ans, pèse 140 kilos. Elle a conscience que sa santé est en danger. Pour enfin réussir à...

Documentaire Bruce Lee et le Jeet Kune Do Quand Bruce Lee meurt en 1973 il laisse derrière lui un héritage incontestable au travers de ces oeuvres. Mais...

Documentaire Avec ou sans filtre – Pascal Olmeta Pascal Olmeta revient, en compagnie de Luc Mondoloni, sur les photos qui on marqué sa carrière… et la photo...

Documentaire Le sport au féminin Témoignages de celles qui pratiquent le sport de haut niveau, de celles qui dirigent une rencontre sportive ou gèrent...

Documentaire Ici sont formés… les futurs champions de la course au large À Port-La Forêt, dans le Finistère, non loin de Concarneau se niche une école d’excellence sans équivalent dans le...

Documentaire Science ou fiction : le sport \r

Le sexe nuit-il à la performance athlétique ? La sueur a-t-elle une odeur ? Les étirements avant l’exercice physique...

Documentaire Alan, seul face à la mer Nous avons choisi de vous proposer le portrait d’un homme dont nous pensons qu’il porte de belles valeurs :...