Chaque année le débat de la sécurité sur les pistes de ski refait surface. Ce début d’année marqué par plusieurs collisions fatales ne fait malheureusement pas exception à la règle. Vous avez peut-être déjà vous-même vécu une situation d’insécurité. Mais qu’en est-il vraiment des chiffres ? Les accidents sont-ils en augmentation ? Quels types d’accidents constate-t-on ? Quel est l’avis des pisteurs secouristes face aux comportements sur les pistes ? Que risque t’on juridiquement lorsqu’on est impliqué dans un accident ?
Avec des experts dans chacun de ces domaines, cette table ronde vous apportera des éléments clés pour mieux comprendre la sécurité sur le domaine skiable et ses évolutions.