Barthélémy reçoit Léo Slemett, champion du monde de ski freeride et aventurier des montagnes. Entre émotions, passion, dangers de la montagne, réflexions sur le sport, l’amour, la résilience, et l’importance du partage, Léo se livre comme rarement sur son parcours, ses blessures intimes et sportive. Dans cette conversation, on traverse la vie de Léo : ses débuts sur les skis, ses premières cascades, le poids de la maladie de Crohn, les traumatismes, les deuils et la gestion du stress.
Un épisode à ne pas manquer avec Léo Slemett.
🎧 Extraterrien – Saison 2026
Invité : Léo Slemett, skieur freeride, Champion du monde Chamonix
_Chapitrage_
00:00 Introduction émotive et mise en contact
01:07 La rencontre avec Léo : de la montagne à l’intimité
02:28 Choisir sa parole : pudeur, expression hors des pistes
04:00 Le film “Better Up There”
10:21 Origines familiales et valeurs transmises (Algérie, France, Chamonix)
15:16 Les débuts dans le ski, premières compétitions et attrait pour le freestyle
17:34 Premier backflip à 7-8 ans
24:16 Préparation physique de Léo
26:58 Le rapport à la chute, l’engagement psychologique, et la compétition
30:34 La prise de risque en freeride : avalanches, no-fall zone, sécurité
34:34 Différences entre tournage de films et compétition
38:00 Signes d’avalanches et sensibilisation des jeunes
53:57 La maladie de Crohn
01:10:26 Le deuil de Léo Slemett
01:22:41 Sport, amour et partage : réflexions sur la recherche du bonheur
01:25:23 Passion vs amour, richesse des émotions
01:33:10 Questions de fin
_À propos du podcast Extraterrien_
Le podcast extraterrien est un podcast de sport en français diffusé toutes les semaines. Nous faisons l’interview de tout type d’athlètes. Que ce soit un sport de combat, un sport de fond, sport d’équipe, un sport extrême, de l’athlétisme du football ou un sport atypique, vous retrouvez des interviews de sportifs inspirants.
Si vous êtes fan de sport ou simplement de motivation ou de développement personnel, ce podcast est fait pour vous.
