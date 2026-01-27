Podcast

Barthélémy reçoit Léo Slemett, champion du monde de ski freeride et aventurier des montagnes. Entre émotions, passion, dangers de la montagne, réflexions sur le sport, l’amour, la résilience, et l’importance du partage, Léo se livre comme rarement sur son parcours, ses blessures intimes et sportive. Dans cette conversation, on traverse la vie de Léo : ses débuts sur les skis, ses premières cascades, le poids de la maladie de Crohn, les traumatismes, les deuils et la gestion du stress.

Un épisode à ne pas manquer avec Léo Slemett.

🎧 Extraterrien – Saison 2026

Invité : Léo Slemett, skieur freeride, Champion du monde Chamonix

_Chapitrage_

00:00 Introduction émotive et mise en contact

01:07 La rencontre avec Léo : de la montagne à l’intimité

02:28 Choisir sa parole : pudeur, expression hors des pistes

04:00 Le film “Better Up There”

10:21 Origines familiales et valeurs transmises (Algérie, France, Chamonix)

15:16 Les débuts dans le ski, premières compétitions et attrait pour le freestyle

17:34 Premier backflip à 7-8 ans

24:16 Préparation physique de Léo

26:58 Le rapport à la chute, l’engagement psychologique, et la compétition

30:34 La prise de risque en freeride : avalanches, no-fall zone, sécurité

34:34 Différences entre tournage de films et compétition

38:00 Signes d’avalanches et sensibilisation des jeunes

53:57 La maladie de Crohn

01:10:26 Le deuil de Léo Slemett

01:22:41 Sport, amour et partage : réflexions sur la recherche du bonheur

01:25:23 Passion vs amour, richesse des émotions

01:33:10 Questions de fin

_À propos du podcast Extraterrien_

Le podcast extraterrien est un podcast de sport en français diffusé toutes les semaines. Nous faisons l’interview de tout type d’athlètes. Que ce soit un sport de combat, un sport de fond, sport d’équipe, un sport extrême, de l’athlétisme du football ou un sport atypique, vous retrouvez des interviews de sportifs inspirants.

Si vous êtes fan de sport ou simplement de motivation ou de développement personnel, ce podcast est fait pour vous.

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/barthelemy-fendt

Instagram : https://www.instagram.com/extraterrien.podcast/

Youtube : https://extraterrien.short.gy/youtube

Twitter : https://x.com/extraterrienpod/

Facebook : https://www.facebook.com/extraterrien.podcast/

TikTok : https://www.tiktok.com/@extraterrien.podcast

CRÉDITS

