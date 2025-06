Documentaire

Chasser les houles géantes est un rêve qui peut vite tourner au cauchemar. Ce film est une plongée inédite dans le monde du surf de gros. Mettant en scène deux des plus célèbres icônes de la discipline Shane Dorian et Benjamin Sanchis le film raconte la véritable histoire de ce qu’il en coûte de surfer et filmer les vagues les plus effrayantes de la planète. Pourquoi ces hommes parcourent la planète à la conquête de vagues gigantesques ? Est-ce par passion, pour l’argent, les prix, l’ego ?

De Jaws à Mullaghmore en passant par Nazaré, le film fait vivre les émotions de Shane Dorian, Benjamin Sanchis et Justin Becret alors qu’ils écrivent l’Histoire du surf de gros.