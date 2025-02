Documentaire

Des passionnés de sport et un champion du monde au programme de ce nouveau numéro de Pourquoi chercher plus loin ? Du BMX au « Stride » de Strasbourg au Jet Ski Flyboard à Doulcon en Meuse en passant par la marche 50 km, le centre sportif « Sport Science Expertise » de Reims et le trial en Meurthe-et-Moselle, pas la peine de « Chercher plus loin » en effet pour s’offrir des sensations fortes. Chloé. vous fait découvrir les nombreuses possibilités sportives dans la région Grand Est.