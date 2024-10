Documentaire



L’épisode « Toujours Plus Fort » de Vie Presque Ordinaire se concentre sur Becca Swanson, une powerlifteuse en Angleterre, considérée comme l’une des femmes les plus fortes au monde. Le documentaire suit son quotidien et sa participation à des compétitions où elle réalise des exploits impressionnants, comme des soulevés de terre dépassant les 900 kg. Il explore les défis qu’elle affronte en tant que femme dans un sport largement dominé par les hommes, ainsi que la discipline nécessaire pour maintenir sa force et sa forme physique