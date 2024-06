Documentaire



La saison dernière, 41 skieurs ont trouvé la mort sous des coulées de neige. Comment les stations, qui d’un côté font leur pub avec des images de « free ride » dans la neige vierge, peuvent-elles dissuader les vacanciers de prendre des risques ? Comment repérer les secteurs dangereux ? Que faire si l’on est pris dans une coulée ? Quelles sont les techniques de recherches des sauveteurs ? A Chamonix, un simulateur d’avalanche donne aux skieurs un aperçu très réaliste de ce qui se passe quand on est pris dans une avalanche. Et les jeunes amateurs de hors-pistes sont formés par des moniteurs au comportement à adopter : emporter une pelle, une sonde et une balise qui permet de localiser les accidentés.

Réalisateur : Bouchet Alexandre