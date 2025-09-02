Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’exil des riches à Dubaï Situé en plein coeur du Moyen Orient, connu pour ses gratte ciels vertigineux, ces iles en forme de palmier,...

Conférence Les anciens combattants de la Grande Guerre face au nazisme Dès 1919, le traumatisme de la Première Guerre mondiale sert de terreau fertile à l’émergence de nouvelles visions du...

Article De la plage à l’oasis : parcours Dubaï comme un prince La location voiture Dubai, c’est un peu comme avoir une carte magique pour explorer la ville et au-delà sans te...

Conférence Pourquoi le sexe ? Cette conférence propose un voyage au cœur de l’évolution biologique, en retraçant l’histoire fascinante de la reproduction depuis les...

Documentaire Nu.e, et alors? Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes nu.e ? Pourquoi ne sommes-nous pas choqué.es par des corps nus pour vendre...

Conférence Comment les grands procès ont fait avancer le droit de l’environnement Tout au long de l’histoire contemporaine, les grands procès environnementaux ont joué un rôle déterminant dans l’évolution du droit...

Documentaire Pétain, l’inavouable héritage 6 juin 1944. Les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. Alors que, depuis Londres, le général de Gaulle...

Podcast 80 ans après la libération du camp d’Auschwitz, une mémoire à défendre 80 ans après la libération d’Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques, Guillaume Erner reçoit le réalisateur David Teboul qui a...

Article Le Monde d’Isis : une boutique ésotérique entre tradition et modernité L’ésotérisme fascine depuis des siècles, offrant à ceux qui s’y intéressent une véritable exploration des mystères de l’univers et...

Documentaire Mission Jeanne D’Arc : Immersion dans la marine nationale ! Sur le port de Toulon, cinq jeunes élèves de la Marine Nationale sont sur le point d’embarquer sur le...

Documentaire L’apocalypse, la fin du monde par la bible Chaque civilisation a préparé sa propre fin. La prophétie de la bible dans le livre de l’apocalypse écrite par...

Documentaire Rose-Croix – La société secrète spirituelle La Rose-Croix est un mouvement philosophique dont les origines traditionnelles remonteraient à l’Égypte antique vers 1500 avant Jésus-Christ. L’A.M.O.R.C...

Documentaire Nostradamus- Les prophéties de l’apocalypse Nostradamus est un des plus célèbres prophètes connus dans le monde entier. Il jouissait d’une grande notoriété et les...

Documentaire Les mines du roi Salomon Pour la Bible, Il est le plus sage, le plus juste et le plus riche roi qui ai jamais...

Documentaire « Faux départ » enquête sur les EMI La sensation de se détacher de son corps, d’assister à sa propre réanimation, d’entendre les chirurgiens parler entre eux...

Documentaire Le voyage alchimique – 1 – Bruxelles, la grand’place Sur les façades richement décorées de la Grand’Place, les alchimistes ont laissé des messages énigmatiques. Patrick Burensteinas les déchiffre...

Documentaire En conscience Depuis la nuit des temps, des individus ont vécu des expériences de mort imminente, des phénomènes d’expansion de conscience,...

Documentaire Illuminati, anges et démons, les révélations Ce documentaire explosif relate l’histoire vraie d’une ancienne confrérie secrète, les Illuminati. Il dévoile l’existence d’une nouvelle arme de...

Documentaire Frankenstein, un mythe ou une histoire vraie ? En publiant en 1818 son roman sur l’histoire de Frankenstein, ce monstre créé par un savant fou à partir...