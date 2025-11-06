Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Zones sensibles et petits caïds : Fréjus au cœur des tensions Rodéos urbains, trafics, violences… certains quartiers de Fréjus vivent sous haute tension. Face à une délinquance active, la police...

Documentaire Louvre: le casse du siècle C’est un cambriolage spectaculaire : quatre malfaiteurs sont parvenus à dérober 8 bijoux de très grande valeur exposés au...

Documentaire Le chant invisible des profondeurs Dans le silence de la mer émerge un chant, celui du monde sauvage, qui utilise le son pour communiquer...

Podcast L’affaire Jean-Claude Douliery : les morts de Cap Canaille Jean-Claude Douliery, un maçon au regard langoureux qui plaît beaucoup aux femmes. Séducteur dans l’âme, amoureux qui dissimule pourtant...

Documentaire Commissariat de Bordeaux : immersion dans le quotidien des policiers Chaque jour, sans y prêter attention, nous croisons un policier, une voiture sérigraphiée ou un contrôle routier. Présents partout,...

Documentaire Femmes violées : que justice soit faite À travers une chronique judiciaire édifiante, le combat de huit Texanes victimes de viol pour obtenir justice face à...

Podcast Sensibles par nature Sans les croisements de petits pois réalisés par Gregor Mendel, nous aurions eu beaucoup de difficultés à comprendre les...

Documentaire La Nouvelle-Orléans est adepte de courses folles nocturnes Ces jeunes américains qui se défoulent en appuyant sur le champignon

Documentaire Alerte au Cap D’Agde Pour veiller sur les vacanciers du Cap d’Agde, 59 policiers se relaient 24 heures sur 24. Surentraînés et armés,...

Documentaire En immersion avec la police parisienne Avec une tendance perpétuellement en hausse des actes de délinquance dans la capitale, le gouvernement tente de réagir avec...

Documentaire L’ADN, la reine des preuves Labo du crime, expertise ADN. Dans les années 1990, l’affaire Guy Georges propulse l’ADN au premier plan des outils...

Documentaire Sauveteurs, pompiers et policiers : plages sous haute surveillance Chaque été, sauveteurs bénévoles et saisonniers, policiers, CRS ou encore pompiers spécialisés dans le sauvetage en mer et la...

Documentaire Narcotrafic : la nouvelle guerre De la French Connection à El Chapo, en passant par Escobar, le trafic de drogue est devenu une industrie...

Conférence Un musée peut-il être un passeur de valeurs ? Un musée peut-il être un passeur de valeurs ? Le musée de la Piscine à Roubaix, vecteur d’une pédagogie...

Documentaire Le RAID, au coeur d’une unité d’élite Le RAID est une unité d’élite de la Police nationale française. Ils sont les derniers remparts lors des crises...

Documentaire Justice en France : tribunal de proximité d’Étampes Juge des tutelles, vivre sous la protection de la loi. Chaque année, ce sont entre 70 000 et 80...

Documentaire L’affaire Marc Machin ou la fabrication d’un coupable Marie-Agnès Bedot est poign@rd€€ sur un pont de Neuilly-sur-Seine, en décembre 2001. Ils sont ICI https://bit.ly/3hiXqoh 👈 Très vite,...

Documentaire Travail non déclaré : ces délits qui passent sous les radars À Bouliac, près de Bordeaux, une lettre anonyme déclenche une enquête sur deux entreprises soupçonnées d’employer des travailleurs clandestins....

Documentaire Violences urbaines : CRS sous tension Lors des périodes de fortes manifestations, pas facile de concilier vie de famille et maintien de l’ordre lors des...