Documentaire

31 octobre 1998, à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il est 8 heures 15 quand le téléphone du commissariat retentit. On vient tout juste de cambrioler le bureau de poste de la rue Joffre en plein centre-ville. « Un de plus » se disent les policiers, car depuis cinq mois, les cambriolages se sont multipliés dans la région. Après plusieurs semaines l’enquête, les hommes du SRPJ de Nice trouvent enfin une piste sérieuse. Deux personnes sont arrêtées et passent aux aveux : Il s´agit de Philippe Rosso et Luc Onfray. Ils confirment avoir participé à une quinzaine de braquages et révèlent même aux policiers le nom de leur complice, un certain Michel Renard.Seul problème, l’homme est introuvable. Il a même été déclaré disparu quinze jours après le hold-up de la poste. C´est Alexandra, sa belle-fille de 19 ans, qui est allée à la police et elle ne s’est pas contentée de déclarer la disparition de son beau-père, elle a aussi porté plainte contre lui pour viol et attouchements sexuels ! Alors, disparition volontaire de Michel Renard ? Règlement de compte ? Braquage qui aurait mal tourné ? Les hypothèses sont nombreuses. Mais une nouvelle information va intriguer les enquêteurs. Philippe Rosso le chef de la bande des braqueurs, entretiendrait une relation avec Alexandra. Simple coïncidence ? Pas si sûr. L´enquête va durer des mois jusqu´à ce que l´on découvre l´effroyable vérité. Michel Renard a été assassiné, tué dans des circonstances particulièrement sanglantes. Son corps a été découpé et broyé avec un mixeur de cuisine! Reste à présent à trouver l´auteur de ce massacre. Un homme que les enquêteurs ont déjà surnommé : le boucher.

Première diffusion : 23/05/2012

Un reportage de Bertrand Jeanneau