Le périphérique parisien est l’artère urbaine la plus dense d’Europe, accueillant plus d’un million de véhicules quotidiennement. Actuellement, il est proche de la saturation, et tout incident mineur peut entraîner de graves répercussions. Les usagers les plus affectés sont les motocyclistes, avec une moyenne de plus d’un décès par mois. Les principales causes sont le dépassement entre les files de circulation et les vitesses excessives. Les camions, constituant plus de dix pour cent du trafic, sont aussi un sujet de préoccupation. Pour rétablir l’ordre, trois unités de police surveillent les 35 kilomètres de ce boulevard, appliquant une politique de tolérance zéro pour les comportements à risque. Ce documentaire révèle le quotidien du périphérique, oscillant entre les frustrations des conducteurs en journée et les comportements téméraires de certains la nuit, offrant un regard captivant sur ce monde tendu et chaotique.
Un documentaire de Clément Dudouet