Depuis 1998, Rodney Reed est condamné à mort au Texas pour le meurtre de Stacey Stites. En 2019, un...
L’usurpation d’identité est l’un des fléaux contemporains les plus insidieux, capable de transformer une vie ordinaire en un véritable...
#Investigation rouvre un des plus grands dossiers judiciaires belges Une de nos équipes a décidé d’explorer une piste étonnante,...
En moyenne, un vol est commis toutes les heures dans les hypermarchés. Un manque à gagner de plus de...
À Bouliac, près de Bordeaux, une lettre anonyme déclenche une enquête sur deux entreprises soupçonnées d’employer des travailleurs clandestins....
Chaque année, dans le sud de la France, la délinquance fait rage… Excès de vitesse, règlements de compte, conduite...
Le RAID fêtera bientôt ses 40 ans. Une équipe de TF1 a pu en exclusivité suivre ces policiers d’élite,...
Derrière les hauts murs de La Clairière, à Genève, se joue une mission complexe : encadrer des mineurs placés...
Les gendarmes contrôlent un camion surchargé de plus d’une tonne, mettant en danger la sécurité routière. Après avoir pesé...
Le 13 juillet 1966, en début de soirée à Chicago, Ella Hopper subit l’impensable. Son bourreau, Richard Speck, seul,...
Plus de 5 cambriolages par jour dans la Drôme, l’un des taux les plus élevés en France… Reportage au...
Il est 6h00 du matin dans une cité de la banlieue lyonnaise : une douzaine d’hommes casqués et armés...
C’est une agression particulièrement choquante qui tombe ce matin-là : une femme enceinte de huit mois braquée avec une...
Alain Berruet, 60 ans, a assassiné a coup de battes de base-ball Maeva, l’ex-femme de son fils, Rodolphe. Pourquoi...
De 1990 à 1997, à Port Elizabeth, en Afrique du Sud, Stewart Wilken a assassiné et violé au moins...
Dans le 16ème, la police va faire un petit tour dans les bois pour enquêter. Enquête, filature, surveillance au...
Francis Heaulme est un tueur en série français, surnommé le « Routard du crime », reconnu coupable de neuf...
Suivez Yannick et son équipe de CRS lors d’une journée mouvementée de manifestation à Paris. De la préparation de...
Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou ont mystérieusement disparu lors d’un même festival de musique en Savoie, en 2011 et...
En novembre 2014, dans les montagnes ardéchoises, le corps de Magali Delavaud, 27 ans, est retrouvé calciné dans sa...
