Documentaire Texas, la justice en noir et blanc Depuis 1998, Rodney Reed est condamné à mort au Texas pour le meurtre de Stacey Stites. En 2019, un...

Documentaire Usurpation d’identité : un cauchemar sans fin L’usurpation d’identité est l’un des fléaux contemporains les plus insidieux, capable de transformer une vie ordinaire en un véritable...

Documentaire Tueurs du Brabant : la piste française #Investigation rouvre un des plus grands dossiers judiciaires belges Une de nos équipes a décidé d’explorer une piste étonnante,...

Documentaire Supermarchés vs. voleurs : La guerre est déclarée En moyenne, un vol est commis toutes les heures dans les hypermarchés. Un manque à gagner de plus de...

Documentaire Travail non déclaré : ces délits qui passent sous les radars À Bouliac, près de Bordeaux, une lettre anonyme déclenche une enquête sur deux entreprises soupçonnées d’employer des travailleurs clandestins....

Documentaire Un quotidien à haut risque : immersion avec le RAID Le RAID fêtera bientôt ses 40 ans. Une équipe de TF1 a pu en exclusivité suivre ces policiers d’élite,...

Documentaire Contrôles routiers en série : gendarmerie en action Les gendarmes contrôlent un camion surchargé de plus d’une tonne, mettant en danger la sécurité routière. Après avoir pesé...

Podcast Richard Speck et les féminicides Le 13 juillet 1966, en début de soirée à Chicago, Ella Hopper subit l’impensable. Son bourreau, Richard Speck, seul,...

Documentaire Unité spéciale : au cœur de la brigade anti-cambriolages de Valence Plus de 5 cambriolages par jour dans la Drôme, l’un des taux les plus élevés en France… Reportage au...

Documentaire Immersion avec le peloton d’intervention de la gendarmerie Il est 6h00 du matin dans une cité de la banlieue lyonnaise : une douzaine d’hommes casqués et armés...

Documentaire Jackpot et Convoitises : les braqueurs du Casino C’est une agression particulièrement choquante qui tombe ce matin-là : une femme enceinte de huit mois braquée avec une...

Documentaire Affaire Maeva Rousseau : le procès d’une vengeance fatale Alain Berruet, 60 ans, a assassiné a coup de battes de base-ball Maeva, l’ex-femme de son fils, Rodolphe. Pourquoi...

Documentaire Stewart Wilken, le cannibale de port Elisabeth De 1990 à 1997, à Port Elizabeth, en Afrique du Sud, Stewart Wilken a assassiné et violé au moins...

Documentaire Plice : Le bois de Boulogne sous haute surveillance Dans le 16ème, la police va faire un petit tour dans les bois pour enquêter. Enquête, filature, surveillance au...

Documentaire Francis Heaulme, le routard du crime Francis Heaulme est un tueur en série français, surnommé le « Routard du crime », reconnu coupable de neuf...

Documentaire Tensions à Paris : CRS en première ligne Suivez Yannick et son équipe de CRS lors d’une journée mouvementée de manifestation à Paris. De la préparation de...

Documentaire Disparitions Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou ont mystérieusement disparu lors d’un même festival de musique en Savoie, en 2011 et...