Documentaire Délinquance urbaine : les forces de l’ordre en première ligne Un aperçu intense du quotidien des forces de l’ordre, de la Gendarmerie Nationale à la Police Municipale.

Documentaire Cyclistes en ville : ont-ils vraiment tous les droits ? Alors que plus de 25 millions de vélos circulent en France, les tensions explosent : agressions, insultes, infractions… Les...

Documentaire William Cook, l’autostoppeur de la mort William Cook, surnommé « l’autostoppeur de la mort », a commis une série de meurtres brutaux en 1950, voyageant à travers...

Documentaire La police en première ligne face aux voleurs de bijoux C’est une nouvelle forme de délinquance qui frappe essentiellement les villes du sud de la France le vol de...

Documentaire Alerte sécurité : la brigade urbaine en action L’insécurité sévit de manière généralisée, avec les jeunes comme cibles privilégiées. Une situation insoutenable qui appelle à des mesures...

Documentaire Immersion dans la lutte contre les braconniers Le Parc du Limpopo au Mozambique est une des plus grandes réserves d’animaux d’Afrique. Un vaste et sauvage territoire,...

Documentaire Roubaix, zone sensible sous haute surveillance Frappés de plein fouet par le chômage et la pauvreté, les quartiers défavorisés de Lille et Roubaix sont au...

Documentaire Cambriolages éclairs : commerçants en détresse À Valenciennes, dans le Nord, un nouveau fléau inquiète les habitants : des jeunes gantés et cagoulés dévalisent les...

Documentaire Carl Watts, le tueur en série du Michigan Coral Eugene Watts était un assassin sadique : il a poignardé, pendu, étranglé et noyé au moins 13 femmes....

Documentaire Coup de tonnerre à Autun, l’enquête qui a secoué la Bourgogne Jacques Vaude, 74 ans, une personnalité d’Autun, est découvert blessé dans son lit aux côtés de sa compagne. L’enquête...

Documentaire Michel Neyret : flic ou voyou ? Ses collègues admiraient le super flic, redoutablement efficace dans les grandes affaires criminelles. Les médias appréciaient le « bon...

Documentaire Braqueurs à 18 Ans ! À peine sortis de l’adolescence, ils se sont lancés dans le grand banditisme. Thomas avait mené jusqu’à ses 18...

Documentaire Magouille et combine clandestine : la pêche aux infractions commence La brigade de gendarmerie maritime enquête sur les infractions liées à la pêche non réglementée et à la revente...

Documentaire Lens, la ch’tite famille de la police criminelle La Brigade Criminelle de Lens est sur les traces d’une équipe de braqueurs… Un documentaire de Patrick Spica Productions.

Documentaire Sur le front de la lutte anti-drogue avec la police de Miami Quarante-huit heures sur le front de la lutte anti-drogue avec la police de Miami: le port, l’aéroport, la police...

Documentaire Hélène Pastor, une milliardaire pour cible À Monaco, quand Hélène Pastor, 77 ans, héritière de la dynastie « civile » la plus imposante du Rocher,...