L’ autoroute Paris – Bordeaux est l’un des axes les plus empruntés de France. 540 kilomètres : c’est la plus longue autoroute de France sous un même numéro. En provenance d’Espagne ou du Maroc, certains cachent leurs marchandises dans des voitures familiales ou des camions. Nous avons suivi les gendarmes et policiers sur le terrain.