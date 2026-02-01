Un aperçu intense du quotidien des forces de l’ordre, de la Gendarmerie Nationale à la Police Municipale.
Je suis passé d’ennemi public n°1 à star de rue.
Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République française, a vu ses pourvois en Cassation rejetés dans l’affaire Bismuth, confirmant...
Alors que plus de 25 millions de vélos circulent en France, les tensions explosent : agressions, insultes, infractions… Les...
William Cook, surnommé « l’autostoppeur de la mort », a commis une série de meurtres brutaux en 1950, voyageant à travers...
C’est une nouvelle forme de délinquance qui frappe essentiellement les villes du sud de la France le vol de...
L’insécurité sévit de manière généralisée, avec les jeunes comme cibles privilégiées. Une situation insoutenable qui appelle à des mesures...
Le Parc du Limpopo au Mozambique est une des plus grandes réserves d’animaux d’Afrique. Un vaste et sauvage territoire,...
Frappés de plein fouet par le chômage et la pauvreté, les quartiers défavorisés de Lille et Roubaix sont au...
À Valenciennes, dans le Nord, un nouveau fléau inquiète les habitants : des jeunes gantés et cagoulés dévalisent les...
Coral Eugene Watts était un assassin sadique : il a poignardé, pendu, étranglé et noyé au moins 13 femmes....
Jacques Vaude, 74 ans, une personnalité d’Autun, est découvert blessé dans son lit aux côtés de sa compagne. L’enquête...
Ses collègues admiraient le super flic, redoutablement efficace dans les grandes affaires criminelles. Les médias appréciaient le « bon...
À peine sortis de l’adolescence, ils se sont lancés dans le grand banditisme. Thomas avait mené jusqu’à ses 18...
La brigade de gendarmerie maritime enquête sur les infractions liées à la pêche non réglementée et à la revente...
La Brigade Criminelle de Lens est sur les traces d’une équipe de braqueurs… Un documentaire de Patrick Spica Productions.
Quarante-huit heures sur le front de la lutte anti-drogue avec la police de Miami: le port, l’aéroport, la police...
Le 27 février 2000, Suzanne Viguier, 38 ans et mère de 3 enfants, disparaît. Son époux, Jacques Viguier, attend...
À Monaco, quand Hélène Pastor, 77 ans, héritière de la dynastie « civile » la plus imposante du Rocher,...
Nathalie Villermet, 46 ans, avait tout pour être heureuse : un travail qui la comblait, deux fils et un...
