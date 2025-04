Documentaire

Un bar-tabac du centre-ville de Mulhouse est braqué violemment pour quelques cartouches de cigarettes et quelques centaines d’euros. Malgré plusieurs succès dans la résolution de vols à main armée, les policiers de la brigade criminelle manquent d’indices pour retrouver le braqueur. Les enquêteurs, José et Stéphane, relient l’affaire à un autre braquage non élucidé et suivent une nouvelle piste.