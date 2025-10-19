NANTES : Alors que la sixième ville de France a connu, ces dernières années, une importante hausse démographique, la délinquance semble avoir augmenté en même temps.
NANTES : Alors que la sixième ville de France a connu, ces dernières années, une importante hausse démographique, la délinquance semble avoir augmenté en même temps.
À Saint-Étienne, une trentaine de personnes déposent plainte chaque jour. On enregistre 10 000 procès-verbaux et 1 500 gardes...
Le frère dirigeait l’organisation criminelle depuis la prison où il était incarcéré, la sœur transmettait les ordres à l’extérieur....
En France, en 2023, les services de sécurité ont recensé 271 000 victimes de violences conjugales, soit une hausse...
À Lisieux, la brigade de sûreté urbaine livre une guerre discrète, mais acharnée contre les trafiquants. Entre planques, filatures...
Jonathan Coulom, 10 ans et demi. Disparu une nuit d’avril 2004 dans une station balnéaire de Loire-Atlantique. Retrouvé mort,...
Depuis des décennies, le Mexique lutte contre les cartels de la drogue, qui déstabilisent le pays par la violence,...
Albert Spaggiari s’est illustré en 1976 par le spectaculaire braquage de la Société Générale de Nice, considéré comme l’un...
Aux Etats-Unis, une brigade un peu spéciale à vu le jour, celle de la protection des animaux. Nous les...
Un homme de 85 ans a été victime d’un home-jacking, une méthode violente où des individus s’introduisent par la...
Plongée au cœur de l’EPM de Marseille. Suivez le quotidien des mineurs détenus, entre les règles strictes, les tensions,...
En Corrèze les chiens des chasses autour d’Egletons sont empoisonnés par dizaine. Un notable à qui la population refuse...
Dans le sud de la France, un gang spécialisé dans le vol de bijoux sévit. Grâce à des preuves...
Philippe Bas revient sur le destin de Jordan Belfort. Ce jeune trader ambitieux est devenu, en quelques années, le...
\r\nLa coquille Saint-Jacques est un des mets préférés des Français pendant les fêtes de Noël, une espèce protégée dont...
Wolfgang Beltracchi n’a pas seulement reproduit des toiles de grands maîtres, il en a créé de toutes pièces !...
En Guyane, la police doit parfois faire face à un fléau qui touche bon nombre de la population :...
Les policiers de la Police Secours à Nîmes affrontent quotidiennement cambriolages, agressions et autres situations délicates, nécessitant courage, persévérance...
Plongez dans le coeur de la brigade des Motocyclistes de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne, les pilotes...
Frederick et Rosemary West, un couple à l’apparence tranquille et banale vivant en Angleterre, cachaient en fait de nombreux...
Le premier ministre Couillard répète que le Parti libéral du Québec a changé. Mais pour une partie de la...
