Podcast

Le 13 juillet 1966, en début de soirée à Chicago, Ella Hopper subit l’impensable. Son bourreau, Richard Speck, seul, ou presque, à Chicago, forcé de dormir dans des hôtels miteux ou sous les ponts, n’est plus qu’un amas composé de haine et de ressentiment.

Ella Hooper est une femme âgée de 53 ans qui parvient à noyer les malheurs de son existence dans des breuvages magiques lui faisant tourner la tête. Son esprit divague et elle se fait aussi virer de l’établissement par le barman. Ce dernier l’ignore, mais il vient de la jeter dans la gueule du loup. En effet, Richard Speck, s’est caché dans une ruelle à proximité. Il bondit hors de sa cachette et se saisit de la quinquagénaire. Glissant une lame sous sa gorge, Speck la force à l’accompagner à son hôtel.

Une fois arrivés dans la chambre de Speck, un monstrueux déchaînement de violence se produit. Toujours menacée de la lame, la femme est à la merci de son agresseur, qui la viole sans même prononcer un mot. Son esprit finit par sortir de son corps, comme détaché du drame qui se joue. Il ne s’arrête finalement que lorsque sa victime, épuisée, perd connaissance.

Richard Speck s’empresse de la dépouiller de ses affaires, ramasse quelques dollars au passage… Et trouve, au fond du sac à main de la victime étendue immobile, une arme à feu : un Rhom de calibre 0.22. À la vision de cette arme, les sens de Speck se trouvent comme… exacerbés. Il décide de revêtir une tenue noire. Il rassemble son couteau, l’arme à feu et son butin… Et quitte la chambre. La nuit n’est pas encore totalement tombée, et le violeur s’en va tranquillement dîner au restaurant de l’hôtel avant d’aller noyer ses terribles idées dans les verres d’alcool du bar.

Se glissant dans l’ombre avec ses habits noirs, son couteau et l’arme de sa victime au fond de la poche, guidé par son ivresse et sa rage, Richard Speck est déterminé à céder à la tentation de l’innommable. Le précédent viol n’était que le début. Le quartier Jeffery Manor de Chicago, calme et déserté, devient pour Speck comme un immense terrain de chasse. Il marche deux kilomètres et tombe sur une bâtisse éclairée où vivent huit femmes, toutes infirmières, diplômées ou en passe de l’être. Il va en faire une véritable boucherie…

Recherché par la justice texane, Richard gagne Chicago où une partie de sa famille se trouve encore. Il espère tout recommencer là-bas, mais lorsqu’il apprend que son ex-femme s’est remariée la semaine suivant leur divorce, c’est la goutte qui fait déborder le vase. Quel déchaînement de violence poursuit Richard Speck dans le quartier Jeffery Manor après le meurtre d’Ella Hooper ? Comment ce tueur en série finit-il par être arrêté par la police ? Suivez cette escapade macabre dans ce podcast de L’Heure H.