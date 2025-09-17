Documentaire

En 2013, deux jeunes Européennes tentent de prendre l’avion au Pérou avec 11 kilos de cocaïne dans leurs valises. Arrêtées, elles assurent avoir été menacées et forcées… Voici l’histoire de Melissa Reid et Michaella McCollum, surnommées les « Peru Two ».

