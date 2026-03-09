Avec ces 2 350 caméras, Nice est la ville est la plus vidéosurveillée de l’Hexagone. Ces outils sont toujours...
En France, le 17, le numéro d’urgence de la police est composé 8 millions de fois chaque année. 67000...
Ces dernières années, les délits routiers sont en hausse. La police nationale et les forces de l’ordre sont obligés...
La pêche illégale est passible de grandes sanctions, mais certains criminels se débrouillent toujours pour contourner la loi.
C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Une équipe a pu passer...
À Paris, les agents du GPIS patrouillent dans les logements sociaux pour contenir trafics, violences et débordements. Dans leur...
Le contentieux, terme issu du latin « contentiosus » signifiant « contesté » ou « discuté », désigne l’ensemble des litiges et des conflits qui...
Recherche d’ADN, même sur les plus petits cambriolages, assistance de la vidéosurveillance, et auditions pour faire avouer les suspects…Le...
Jean-Claude Romand, le faux médecin condamné en 1996 à perpétuité pour avoir assassiné sa femme, ses deux enfants et...
Mariette, 50 ans, n’arrive plus à trouver le sommeil. Et pour cause : depuis plus de six mois, elle...
Lou Ferrante se rend dans le Salvador, deuxième pays au monde pour son taux d’homicides le plus élevé, pour...
6 septembre 2011, Nelly Pauchet se présente au commissariat de police d’Amiens. Son petit-ami, Alexandre Michaud, a disparu depuis...
Qui a tué Jean-Jacques Le Page, riche retraité brestois de 67 ans ? Durant 8 ans, la justice et...
Suite à un cambriolage, la police intervient au domicile d’une famille complètement choquée par un cambriolage.
Chefs de réseau en Colombie, logisticiens en République Dominicaine, chimistes en Arizona ou passeurs du Paraguay : les trafiquants...
Documentaire au coeur du trafic de drogue florissant de Kingston, où les dealers se livrent à une véritable guerre...
Sean Sellers n’était qu’un gamin. Condamné à mort à l’âge de 16 ans pour triple meurtre. Devenu adulte sous...
Une fois par semaine, le Tribunal Correctionnel de Saint Malo auditionne des citoyens qui ont tous un point commun :...
5 janvier 1994, à Lamorlaye dans l’Oise. Les gendarmes reçoivent un appel de Christophe Le Scrill. Ce jockey, promis...
L’histoire inédite de l’obsession de Charles Manson à devenir une rock star, de son ascension sur la scène musicale...
