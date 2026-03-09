Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Police virtuelle : au cœur de la vidéosurveillance 7 jours sur 7 Avec ces 2 350 caméras, Nice est la ville est la plus vidéosurveillée de l’Hexagone. Ces outils sont toujours...

Documentaire Police d’Amiens : plongée au cœur de la violence nocturne En France, le 17, le numéro d’urgence de la police est composé 8 millions de fois chaque année. 67000...

Documentaire Forces de l’ordre vs fous du volant : face à face explosif Ces dernières années, les délits routiers sont en hausse. La police nationale et les forces de l’ordre sont obligés...

Documentaire Voilà comment les pêcheurs clandestins échappent à la justice La pêche illégale est passible de grandes sanctions, mais certains criminels se débrouillent toujours pour contourner la loi.

Documentaire Immersion dans le commissariat avec le taux de délinquance le plus élevé de France C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Une équipe a pu passer...

Documentaire GPIS : interventions chocs pour la brigade anti-squat À Paris, les agents du GPIS patrouillent dans les logements sociaux pour contenir trafics, violences et débordements. Dans leur...

Article Qu’est-ce qu’un contentieux ? Le contentieux, terme issu du latin « contentiosus » signifiant « contesté » ou « discuté », désigne l’ensemble des litiges et des conflits qui...

Documentaire Brigade anti-cambriolage : au coeur de la traque quotidienne Recherche d’ADN, même sur les plus petits cambriolages, assistance de la vidéosurveillance, et auditions pour faire avouer les suspects…Le...

Documentaire Affaire Romand : le dernier chapitre Jean-Claude Romand, le faux médecin condamné en 1996 à perpétuité pour avoir assassiné sa femme, ses deux enfants et...

Documentaire AduItère sangIant : l’affaire Lomoro Mariette, 50 ans, n’arrive plus à trouver le sommeil. Et pour cause : depuis plus de six mois, elle...

Documentaire Gangsters Paradise – E01 – Le gang La 18 Lou Ferrante se rend dans le Salvador, deuxième pays au monde pour son taux d’homicides le plus élevé, pour...

Documentaire Affaire David Lefèvre : il va prendre le maximum 6 septembre 2011, Nelly Pauchet se présente au commissariat de police d’Amiens. Son petit-ami, Alexandre Michaud, a disparu depuis...

Documentaire Qui a tué le riche retraité Jean-Jacques Le Page ? Qui a tué Jean-Jacques Le Page, riche retraité brestois de 67 ans ? Durant 8 ans, la justice et...

Documentaire Cambriolage : traumatisés, on leur a tout volé Suite à un cambriolage, la police intervient au domicile d’une famille complètement choquée par un cambriolage.

Documentaire Trafics – Ep02 – Les routes de la cocaïne Chefs de réseau en Colombie, logisticiens en République Dominicaine, chimistes en Arizona ou passeurs du Paraguay : les trafiquants...

Documentaire Gangs, armes et ganja jamaïcains Documentaire au coeur du trafic de drogue florissant de Kingston, où les dealers se livrent à une véritable guerre...

Documentaire Une peine infinie Sean Sellers n’était qu’un gamin. Condamné à mort à l’âge de 16 ans pour triple meurtre. Devenu adulte sous...

Documentaire Alcool au volant, audience au tournant Une fois par semaine, le Tribunal Correctionnel de Saint Malo auditionne des citoyens qui ont tous un point commun :...

Documentaire Le vrai visage de Nathalie Le Scrill, dite l’étrangleuse 5 janvier 1994, à Lamorlaye dans l’Oise. Les gendarmes reçoivent un appel de Christophe Le Scrill. Ce jockey, promis...