Documentaire

Elles se faisaient appeler Sandra, Aline ou Ginette.

Des filles de joies qui travaillaient sur les trottoirs de Pigalle. Toutes trois ont été assassinées en octobre 1965 par un même homme. Ce tueur en série a toujours recours à la même méthode : l’étranglement.

Immédiatement, c’est la psychose sur les trottoirs de Pigalle, de Saint-Denis, de Barbes ou de la gare de l’Est, les grands repères de la prostitution parisienne.

Qui est l’homme qui persécute les travailleuses du sexe ? Un pervers, un puritain, un complexé, un misogyne ?

Face à ces crimes en série, les filles de la nuit ne vont pas se laisser faire et vont sortir de l’ombre.

Documentaire : « 50 ans de faits divers » – « Affaire Goetze : quand les prostituées sortent de l’ombre »

Réalisation : Marie-Laurence Rincé

