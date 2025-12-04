A partir de ce thème générique de l’amour, Véronique Kohn nous propose d’explorer nos représentations de l’amour, pour mettre de la conscience sur la manière dont celles-ci interfèrent dans nos vies amoureuses et dans nos relations. Nous prendrons ensuite le temps d’échanger autour de l’Amour avec un grand A… Les philosophes de toutes les époques se sont penchés sur la question et nous proposent des perspectives multiples et excitantes d’exploration : de la trinité eros, philia, agapé des anciens Grecs, chez Platon et Aristote en passant par Rousseau, Spinoza, Kant, jusqu’à Robert Misrahi ou André Comte-Sponville aujourd’hui…