Documentaire

À bord des géants des mers, là où l’humain affronte l’impossible. Ce documentaire nous fait vivre de l’intérieur les grandes manœuvres maritimes : le transport d’une plateforme pétrolière géante par le Blue Marlin en Asie, les sauvetages de l’Abeille Bourbon en Bretagne, et les interventions hivernales de la garde côtière canadienne sur les glaces du fleuve Saint-Laurent. On y croise des marins endurcis, des machines colossales, des tempêtes redoutables, et des récits d’engagement qui forcent l’admiration.

Entre prouesse technique et épreuve humaine, chaque mission illustre la solidarité en mer, la maîtrise de l’inattendu et l’amour du métier. Ces « titans des océans » ne sont pas que des machines : ce sont aussi des hommes et des femmes prêts à tout affronter.