Les sous-marins fascinent autant qu’ils intriguent. Ces géants des mers, souvent enveloppés de mystère, combinent prouesses technologiques, anecdotes surprenantes...
Ils ferment la « boite » pour 40 jours
Ce porte-avions de 330 mètres est presque une ville flottante, 6 000 hommes travaillent dessus.
Son succès repose sur trois principales caractéristiques : son poids, la forme de sa coque et son incroyable puissance.
Les sous-marins sont des merveilles de technologie, mais ils font aussi partie des engins les plus dangereux jamais construits.
Depuis la guerre en Ukraine et les sanctions prises à l’encontre de Moscou, des dizaines de yachts appartenant à...
Le « Vigilant » est l’un des quatre sous-marins nucléaires français lanceurs d’engins. Il abrite des hommes et des...
Il s’agit sans nul doute de l’exploit de la semaine: le renflouage du Costa Concordia. Il aura finalement...
Véritable institution flottante, le Belem est vieille dame très convoitée, avec ses trois mâts, ses 22 voiles et ses...
Raphaël Domjan est un touche-à-tout, passionné d’aventures et d’explorations. Ce Suisse de 38 ans, ambulancier à Lausanne, imagine le...
Fred et Jamy partent fouiller sous les mers dans un chantier d’archéologie sous-marine. Ils espèrent retrouver les traces de...
L’USS Texas (SSN-775) est un sous-marin nucléaire d’attaque de classe Virginia de l’US Navy. Il fut mis en service...
Un homme d’affaires franco-libanais multimillionnaire et sa petite amie mannequin louent un yacht de 40 mètres à Monte Carlo...
Ouessant, à la pointe de la Bretagne, c’est le cap Horn de l’Europe. La zone des tempêtes, des courants...
Depuis son trajet inaugural, le «Norwegian Epic» est le lieu de toutes les fêtes. Avec plus de 20 bars...
Voici un grand film sur le destin surprenant et unique du dernier trois mats français, le Belem, depuis sa...
Des porte-avions invisibles aux yachts surdimensionnés en passant par les sous-marins à usage personnel, focus sur l’avenir des transports...
Au 20ème siècle, les bateaux anglais ont constitué un vaste empire à travers le monde. Voici leur histoire…. Noir...
Qu’il s’agisse de très grands navires surnommés ou de plus petits navires, tout de même capables de naviguer dans...
En moins de deux siècles, les submersibles ont connu de formidables évolutions technologiques. Retour sur leur histoire, de l’exploration...
