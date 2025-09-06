Ressources Dans la même catégorie

Article 4 infos insolites sur les sous-marins Les sous-marins fascinent autant qu’ils intriguent. Ces géants des mers, souvent enveloppés de mystère, combinent prouesses technologiques, anecdotes surprenantes...

Documentaire La plongée d’un sous-marin nucléaire Ils ferment la « boite » pour 40 jours

Documentaire L’USS Nimitz, un porte-avions gigantesque de 100 000 tonnes Ce porte-avions de 330 mètres est presque une ville flottante, 6 000 hommes travaillent dessus.

Documentaire L’Arktika, le colossal brise-glace russe aux 80 000 chevaux Son succès repose sur trois principales caractéristiques : son poids, la forme de sa coque et son incroyable puissance.

Documentaire Comment les sous-marins se rendent invisibles et trompent les sonars Les sous-marins sont des merveilles de technologie, mais ils font aussi partie des engins les plus dangereux jamais construits.

Documentaire A bord des plus beaux yachts du monde Depuis la guerre en Ukraine et les sanctions prises à l’encontre de Moscou, des dizaines de yachts appartenant à...

Documentaire Le Vigilant : immersion dans un sous-marin nucléaire Le « Vigilant » est l’un des quatre sous-marins nucléaires français lanceurs d’engins. Il abrite des hommes et des...

Documentaire Costa Concordia, les coulisses d’un exploit Il s’agit sans nul doute de l’exploit de la semaine: le renflouage du Costa Concordia. Il aura finalement...

Documentaire Le Belem Véritable institution flottante, le Belem est vieille dame très convoitée, avec ses trois mâts, ses 22 voiles et ses...

Documentaire Le bateau solaire Raphaël Domjan est un touche-à-tout, passionné d’aventures et d’explorations. Ce Suisse de 38 ans, ambulancier à Lausanne, imagine le...

Documentaire C’est pas sorcier – Chasseurs d’épaves Fred et Jamy partent fouiller sous les mers dans un chantier d’archéologie sous-marine. Ils espèrent retrouver les traces de...

Documentaire Le sous-marin Americain USS Texas L’USS Texas (SSN-775) est un sous-marin nucléaire d’attaque de classe Virginia de l’US Navy. Il fut mis en service...

Documentaire Monaco Yachts Show : la frénésie des palaces flottants Un homme d’affaires franco-libanais multimillionnaire et sa petite amie mannequin louent un yacht de 40 mètres à Monte Carlo...

Documentaire L’Abeille Flandre, chasseur de tempête Ouessant, à la pointe de la Bretagne, c’est le cap Horn de l’Europe. La zone des tempêtes, des courants...

Documentaire Titans des mers – Mega paquebot Depuis son trajet inaugural, le «Norwegian Epic» est le lieu de toutes les fêtes. Avec plus de 20 bars...

Documentaire Belem, la traversée du siècle Voici un grand film sur le destin surprenant et unique du dernier trois mats français, le Belem, depuis sa...

Documentaire Le futur des transports maritimes Des porte-avions invisibles aux yachts surdimensionnés en passant par les sous-marins à usage personnel, focus sur l’avenir des transports...

Documentaire L’histoire des bateaux les plus célèbres Au 20ème siècle, les bateaux anglais ont constitué un vaste empire à travers le monde. Voici leur histoire…. Noir...

Documentaire Sept mers de glace Qu’il s’agisse de très grands navires surnommés ou de plus petits navires, tout de même capables de naviguer dans...